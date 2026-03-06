中古Surface Laptop Go 3が約6万円！ ショップインバース「新生活応援セール」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　インバースネットは、3月6日18時から4月10日まで「新生活応援セール」を開催する。このセールはショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店にて開催され、多数のお買い得品を提供するという。

　お勧めの製品として、Windows11を搭載した中古「Surface Laptop Go 3」が59,800円で登場する。製品にはMS Office2021 Home＆Businessも付属しており、新しい生活をスタートするにあたり非常に便利だ。特に、Core i5-1235Uプロセッサ、メモリ8GB、SSD256GBなどのスペックにより、仕事や趣味用途にも十分対応する能力を持っている。

　製品のサイズは約12インチで、1536×1024の高解像度を誇る。無線LANが搭載され、どこでもインターネットに接続できる点も、新生活の支えとなるだろう。注意点としては「お一人様一台」限りの販売、バッテリーは保証対象外であることが挙げられる。

　今回の「新生活応援セール」は新しい生活を始める人にとって、必要なデバイスを手頃な価格で手に入れる絶好のチャンスだ。購入希望者は早めの来店をお勧めする。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月