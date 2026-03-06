中古Surface Laptop Go 3が約6万円！ ショップインバース「新生活応援セール」

インバースネットは、3月6日18時から4月10日まで「新生活応援セール」を開催する。このセールはショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店にて開催され、多数のお買い得品を提供するという。

お勧めの製品として、Windows11を搭載した中古「Surface Laptop Go 3」が59,800円で登場する。製品にはMS Office2021 Home＆Businessも付属しており、新しい生活をスタートするにあたり非常に便利だ。特に、Core i5-1235Uプロセッサ、メモリ8GB、SSD256GBなどのスペックにより、仕事や趣味用途にも十分対応する能力を持っている。

製品のサイズは約12インチで、1536×1024の高解像度を誇る。無線LANが搭載され、どこでもインターネットに接続できる点も、新生活の支えとなるだろう。注意点としては「お一人様一台」限りの販売、バッテリーは保証対象外であることが挙げられる。

今回の「新生活応援セール」は新しい生活を始める人にとって、必要なデバイスを手頃な価格で手に入れる絶好のチャンスだ。購入希望者は早めの来店をお勧めする。