新生活PCが3万円台！ Let’s note中古が36,800円の衝撃セール開催
インバースネットは、3月20日から4月3日までの期間で「新生活応援セール第2弾」を開催する。このセールは、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店の5つの店舗で実施される。
新生活応援セールの主力商品として、軽量でコンパクトな「Panasonic Let's note CF-SV9」（中古）が特別価格の36,800円で提供される。このモデルは、Windows 11を搭載し、Core i5-10310U 1.7GHzのプロセッサ、16GBのメモリ、256GBのSSDが搭載されている。また、12インチの1920×1200解像度ディスプレイと無線LANも標準装備されている。
この特価商品は「お一人様一台限り」となるが、コンパクトで持ち運びが容易であるため、新生活をスタートさせるにあたって魅力的な選択肢になるだろう。ただし、バッテリーは保証対象外であることに注意が必要だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
過去記事アーカイブ
- 2016年
- 12月