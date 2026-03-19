新生活PCが3万円台！ Let’s note中古が36,800円の衝撃セール開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　インバースネットは、3月20日から4月3日までの期間で「新生活応援セール第2弾」を開催する。このセールは、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店の5つの店舗で実施される。

　新生活応援セールの主力商品として、軽量でコンパクトな「Panasonic Let's note CF-SV9」（中古）が特別価格の36,800円で提供される。このモデルは、Windows 11を搭載し、Core i5-10310U 1.7GHzのプロセッサ、16GBのメモリ、256GBのSSDが搭載されている。また、12インチの1920×1200解像度ディスプレイと無線LANも標準装備されている。

　この特価商品は「お一人様一台限り」となるが、コンパクトで持ち運びが容易であるため、新生活をスタートさせるにあたって魅力的な選択肢になるだろう。ただし、バッテリーは保証対象外であることに注意が必要だ。

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