FRONTIER春得セール開始！ RTX 5070やRyzen 9800X3D搭載PCが特価

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは3月13日から3月19日15時まで、「春得セール」を実施する。注目の製品として、最先端のプロセッサー「Ryzen 7 9800X3D」と「AMD Radeon RX 9070 XT」を搭載した【FRGHLMB650/WS0309】が挙げられる。価格は324,800円で、これまでにないゲーム体験を提供するとしている。

　FRGHLMB650/WS0309はゲームのプレイに最適化されており、特に「Ryzen 7 9800X3D」と「AMD Radeon RX 9070 XT」の組み合わせがその核心をなす。高解像度と高フレームレートを同時に実現し、新作ゲームや重量級タイトルでも快適にプレイ可能だ。さらに、32GBのメモリや1TBの高速SSDを搭載し、十分なストレージとシステムの快速性を保証する。

　一方で、クリエイティブな用途でも活躍するのが【FRGHLB860/WS312】だ。このモデルは「Core Ultra 7 プロセッサー 265F」と「GeForce RTX 5070」を搭載し、生成AIや動画編集作業にも最適だ。価格は309,800円と、コストパフォーマンスに優れた選択肢となっている。32GBのメモリを標準搭載し、並行作業でも優れた安定性を誇る。

　他にも最高級の構成を備えたモデルや、手頃な価格帯の製品まで、全18機種の幅広い選択肢が揃っている。FRONTIERならではのお値打ち価格にて提供されるこれらの製品は、ゲーミングだけでなく多様なニーズに応える準備ができている。詳細は公式販売ページをぜひ確認してほしい。

