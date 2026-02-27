迷ったらこれ！ RTX 5060 Ti搭載FRONTIER決算特価モデルが狙い目

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは2月27日から3月6日15時まで、「ファイナル！大決算セール」を開催する。このセールでは、特に初めてのゲーミングPC購入者に向けたお得なモデルが揃っており、注目の商品は「Ryzen 7 5700X」と「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載したミニタワー【FRGKB550/WS0208/NTK】だ。価格は179,800円で提供される。

　セールの目玉モデル【FRGKB550/WS0208/NTK】は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載しており、様々なゲームジャンルに対応可能な性能を持つ。また、32GBのメモリや1TBのM.2 NVMe SSDも標準装備されており、素早い読み書き速度を提供する。このモデルは、システムの冷却性を高める空冷CPUクーラーと静音電源も採用し、静音性と安定性も兼ね備えている。

　さらに、FRONTIERは上級者向けにハイエンド構成のモデルもセールにて提供する。例えば、【FRGHLB860/WS0205】はインテル Core Ultra 7プロセッサー265KFとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、価格は379,800円で提供される。このモデルは、『バイオハザード レクイエム』キャンペーンの対象にもなっている。

　セール期間中は、合計18機種の新調パソコンが特別価格で販売される予定だ。初めてのゲーミングPCを手に入れる絶好の機会であろう。詳細はFRONTIERの公式サイトにて確認できる。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

