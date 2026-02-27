迷ったらこれ！ RTX 5060 Ti搭載FRONTIER決算特価モデルが狙い目

FRONTIERダイレクトストアは2月27日から3月6日15時まで、「ファイナル！大決算セール」を開催する。このセールでは、特に初めてのゲーミングPC購入者に向けたお得なモデルが揃っており、注目の商品は「Ryzen 7 5700X」と「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載したミニタワー【FRGKB550/WS0208/NTK】だ。価格は179,800円で提供される。

セールの目玉モデル【FRGKB550/WS0208/NTK】は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載しており、様々なゲームジャンルに対応可能な性能を持つ。また、32GBのメモリや1TBのM.2 NVMe SSDも標準装備されており、素早い読み書き速度を提供する。このモデルは、システムの冷却性を高める空冷CPUクーラーと静音電源も採用し、静音性と安定性も兼ね備えている。

さらに、FRONTIERは上級者向けにハイエンド構成のモデルもセールにて提供する。例えば、【FRGHLB860/WS0205】はインテル Core Ultra 7プロセッサー265KFとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、価格は379,800円で提供される。このモデルは、『バイオハザード レクイエム』キャンペーンの対象にもなっている。

セール期間中は、合計18機種の新調パソコンが特別価格で販売される予定だ。初めてのゲーミングPCを手に入れる絶好の機会であろう。詳細はFRONTIERの公式サイトにて確認できる。