GPU4枚＋最大9ファン対応！ 超エアフロー設計のPCケース「Antec 900」登場

リンクスインターナショナルは、グラフィックボードを最大4枚搭載可能な冷却型フルタワーPCケース「Antec 900」を3月14日に発売する。全国の家電量販店やPCパーツ専門店、各種ECサイトでの販売が予定されている。

Antec 900は、最高の冷却性能とメンテナンス性を兼ね備えたフルタワーPCケースだ。フロントには140mmファンが3基、リアには140mmファン1基、PSU電源には120mmファン2基を標準搭載する。さらに、トップに120mmファンを3基追加することで、最大9基のファンを搭載可能だ。これにより、圧倒的なエアフローを実現し、システムと独立型PSU/HDDチャンバーを効率良く冷却するとしている。

特筆すべきは、最大495mmの拡張カードスペースと高さ190mmまでのCPUクーラーの対応力だ。これに加えて、2.5インチ専用ベイ5台、3.5/2.5インチ共用ベイ4台を備え、多彩な用途に対応できる。AIやワークステーション、RAIDなどの用途にも応用が可能だ。また、メンテナンスを簡単にするため、脱着式のダストフィルターがフロント、トップ、ボトムに装備されている。

Antec 900のフロントパネルは、最大420mm、トップは最大360mmのラジエーターに対応しており、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートする。また、ケースフロントトップには電源スイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/outなどの日常的に使用するポートを装備し、アクセス性の高さが嬉しい。