27型WQHD・180Hz・1ms！ Pixioの初音ミクコラボゲーミングモニター登場

Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」は、世界的バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションによる新製品、『Pixio ゲーミングモニター 初音ミク コラボモデル』を3月9日よりPixio公式ストアにて先行予約販売を開始する。

初音ミクを象徴するミントグリーンを筐体カラーに採用し、寝田ルネ氏の描き下ろしイラストが背面を飾る本製品は、Pixioブランドのロゴも初音ミクのテーマカラーを取り入れた特別仕様だ。高精細なWQHD解像度のFast IPSパネルに、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を誇り、ゲームプレイはもちろんクリエイティブ作業にも最適な性能を備えている。

このゲーミングモニターの販売価格は、49,390円となり、Pixio公式ストアからの予約購入が可能だ。さらに、オンラインストアでは3月20日から購入することができる。購入特典として、ちびキャラ化された寝田ルネ氏のオリジナルアクリルフィギュアが提供されており、どこでも飾れる2way仕様の特典だ。

27インチの画面サイズにWQHD（2560×1440）の解像度と、ゲームにもデザインにもこだわった一台。初音ミクの熱心なファンやゲーマーにとって、必見のコラボレーションアイテムとなるだろう。