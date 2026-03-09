【75％オフ】「アンダーテール」が245円の超特価 3月17日まで
PCゲームプラットフォーム「Steam」にて、“圧倒的に好評”の評価を獲得している伝説的RPG「Undertale（アンダーテール）」が245円（75％オフ）の超特価で販売されている。セール期間は3月17日まで。
これは、2Dゲーム開発ソフト「GameMaker」製のソフトを対象とした「GameMaker AWARDS 2025」の一環。ほかにはツインスティックシューター探索型アクションゲーム「ラスティッド・モス」も990円（50％オフ）で提供されている。
さらに、少し前に「インディーワールド」で紹介され話題となった、爆弾を使ってステージを突破する「Öoo」なども取り上げられていた（こちらはセールにはなってないが）。
まだ「アンダーテール」や「ラスティッド・モス」「Öoo」を遊んだことのない人は、この機会に購入してみてはいかがだろうか。
・Steamストアセールページ
https://store.steampowered.com/developer/akuparagames/sale/gamemakerawards
・Undertale（アンダーテール）
https://store.steampowered.com/app/391540/Undertale/
・ラスティッド・モス
https://store.steampowered.com/app/1772830/_/