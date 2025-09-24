Fangamer Japanとハチノヨンが配信する「誰も死ななくていいやさしいRPG」こと、「UNDERTALE（アンダーテール）」が発売10周年記念イベントを9月21日～22日にかけて実施。オリジナル版にはない新たな敵が登場するなど、配信を盛り上げた。

特設サイトでは、10周年配信で募った「国境なき医師団」への寄付金額が約36万ドル（約5000万円）に達したことをお知らせ。また、無料で遊べるブラウザゲームも公開中だ（期限不明）。ここではそちらをプレイしてきたので概要をお届けしよう。

無料公開中のゲームでは、本編でレベル1のまま1体もモンスターを倒さない「Pルート」と呼ばれるSans（サンズ）と戦える。試しに「FIGHT（攻撃）」してみると華麗にかわされ、ブルドーザーで押し流されてしまった。

「ACT」などを選択すると、骨のバーを避ける横スクロールゲームが開始（自機はハート）。バーに当たってもダメージは無いが、右から左へ押し流されていく。左端へついてしまうとゲームオーバーだ。

もう片方の「Mr.Sunshine and Abberant」は通常のバトル形式。普通に強いので「アンダーテール」ファンは挑んでみてはいかがだろうか。

UNDERTALE © Toby Fox 2013-2025. All rights reserved.