2025年09月24日 11時50分更新

文● Zenon／ASCII

　Fangamer Japanとハチノヨンが配信する「誰も死ななくていいやさしいRPG」こと、「UNDERTALE（アンダーテール）」が発売10周年記念イベントを9月21日～22日にかけて実施。オリジナル版にはない新たな敵が登場するなど、配信を盛り上げた。

　特設サイトでは、10周年配信で募った「国境なき医師団」への寄付金額が約36万ドル（約5000万円）に達したことをお知らせ。また、無料で遊べるブラウザゲームも公開中だ（期限不明）。ここではそちらをプレイしてきたので概要をお届けしよう。

無料ゲームのタイトル画面。10周年記念モンスターの「Mr.Sunshine and Abberant」と、Sansから選べる形だ。操作はキーボード（決定はZキー）

　無料公開中のゲームでは、本編でレベル1のまま1体もモンスターを倒さない「Pルート」と呼ばれるSans（サンズ）と戦える。試しに「FIGHT（攻撃）」してみると華麗にかわされ、ブルドーザーで押し流されてしまった。

　「ACT」などを選択すると、骨のバーを避ける横スクロールゲームが開始（自機はハート）。バーに当たってもダメージは無いが、右から左へ押し流されていく。左端へついてしまうとゲームオーバーだ。

操作にクセがあるので、案外難しい。ってか意地悪い配置だなぁ！（誉め言葉）

　もう片方の「Mr.Sunshine and Abberant」は通常のバトル形式。普通に強いので「アンダーテール」ファンは挑んでみてはいかがだろうか。

まずは“ルール”を見極める所から……！

 

UNDERTALE © Toby Fox 2013-2025. All rights reserved.

