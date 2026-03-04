岩下の新生姜がまさかのサワーに！「岩下の新生姜サワー 缶」登場

日本酒類販売は3月10日、岩下食品と共同開発した「岩下の新生姜サワー 缶」を限定品として発売します。

岩下の新生姜サワーが缶で新発売！

本商品は共同開発第2弾です。第1弾として岩下の新生姜のピンク色の漬け液を使用したリキュール「岩下の新生姜サワーの素」を2023年より販売中です。

今回は「より手軽に楽しみたい」という声を受け、人気の味わいをそのままに缶入りサワーとして開発しました。

▲岩下の新生姜サワー 缶 350ml、204円

甘さ控えめですっきりとした味わいで、さまざまな食事に合わせやすく、幅広いシーンで楽しめるとしています。アルコール度数は4％です。

きれいなピンク色が特徴で、グラスに注ぐ飲み方もおすすめだとしています。缶デザインには岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ」ちゃんをあしらっています。

まさかの…！話題作りにもぴたり

岩下の新生姜の味わいがそのまま缶で楽しめるサワーが登場しました。

「新生姜がサワーに!?」という驚きのある商品。話題に作りにも試してみたくなりますね。

ピンク色の見た目も特徴的で、グラスに注いで楽しむ時間も盛り上がりそうです。意外性あるけど味わいとしてもおいしそう！ 新しいスタイルのサワーとして、一度試してみては？

※価格は税込み表記です。