丸亀製麺、ぶっかけ買うと「もう1杯無料」マジお得な3日間

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は、「ぶっかけうどん」を購入すると「ぶっかけうどん（並）」を1杯無料で提供するキャンペーンを3月11日～13日の3日間、全国の店舗で開催します（一部店舗をのぞく）。

3月11日～13日限定！「ぶっかけうどん」を買うと「ぶっかけうどん」がもらえる

「ぶっかけうどん」は、うどんにだしを直接かける丸亀製麺創業以来の人気メニューで、本場讃岐でも定番の食べ方。



キャンペーンでは3日間限定で、「ぶっかけうどん」の並・大・得サイズのいずれかを1杯購入した人を対象に、「ぶっかけうどん（並）」を1杯無料でプレゼント。店内飲食限定です。

▲ぶっかけうどん 並440円、大630円、得820円

（温・冷のいずれかを選べる）



小サイズや各種セットメニューは対象外です。なお、無料で提供されるうどんは「ぶっかけうどん（並）」のみで、サイズ変更はできません。

■キャンペーン概要

内容：「ぶっかけうどん」を注文するともう一杯「ぶっかけうどん（並）」を無料で提供

対象商品：「ぶっかけうどん」（温／冷）並440円、大630円、得820円

期間 ：3月11日～13日

実施店舗：全国の「丸亀製麺」

“うどん2杯”のチャンス！

丸亀製麺では「釜玉うどん」を購入した人に「釜玉うどん（並）」をプレゼントするキャンペーンを2月下旬に実施していましたが、釜玉に続き今回は「ぶっかけうどん」が対象に。



まだ肌寒い日も多い季節だけに、「ぶっかけうどん」が温・冷から選べることもうれしいポイント。なお、冷を選ぶとより強いコシを感じられるそうです。

青ねぎやおろししょうがなどの無料の薬味を組み合わせて、自分好みの一杯にするのも楽しそうです。3日間限定の企画なので、気になる人は逃さないように気を付けましょう。

※価格は税込み表記です。