焼肉店で“うなぎビビンバ”!? 「牛角食べ放題専門店」が春限定メニューを投入

焼肉チェーン「牛角」の食べ放題専門店では「うなぎの石焼ビビンバ」と「厚切りハラミステーキ」を3月9日より食べ放題メニューに追加します。4月22日までの期間限定。

「うなぎビビンバ」と「厚切りハラミ」が食べ放題に追加！

牛角食べ放題専門店は、黒毛和牛や店内カットの焼肉、独自の秘伝だれなどの焼肉を食べ放題で提供する専門店です。



今回、「うなぎの石焼ビビンバ」を「厚切りハラミステーキ」を「牛角コース」と「黒毛和牛コース」を対象に食べ放題メニューに追加。常設メニューに加えて注文できます。



和の食材であるうなぎと洋のステーキをテーマにしたもので、進学や卒業、就職などお祝いの機会が増える春に向けた内容です。



▲うなぎの石焼ビビンバ

うなぎの石焼ビビンバは、焼肉店の定番メニューである石焼ビビンバを和風にアレンジしたメニューです。うなぎは炭火で4度焼き、4度タレに漬ける工程を重ね、香ばしさとうまみを引き出したといいます。

仕上げは石鍋で提供され、熱々の状態でごはんやナムルとともに味わえるのが特徴です。石鍋の熱でごはんにおこげができ、石焼ビビンバならではの食感も楽しめるとしています。

また、味付けはうなぎのうまみを生かすためコチュジャンを使わずに仕上げています。別添えの“黒煎り七味”を加えると、香りと辛みが加わり、風味の変化を楽しめるといいます。

▲厚切りハラミステーキ

厚切りハラミステーキは、牛角食べ放題専門店で人気の「王様ハラミ」を厚切りで提供するメニューです。ほどよくサシが入ったハラミを使用しているのが特徴です。

味付けにはトリュフ香る赤ワインソースを合わせています。豊かな香りとコクのあるソースがハラミのうまみを引き立てる一皿といいます。

なお、トリュフ香る赤ワインソースは20歳未満の人や妊娠・授乳中の人、運転する人などは使用を控えるよう案内されています。

■対象コース 料金

・牛角コース 3828円

牛タンカルビや王様ハラミ、王様カルビなどがそろうコースで、110品が食べ放題の対象です。今回の期間限定メニューも注文できます。

・黒毛和牛コース 5478円

黒毛和牛カルビや黒毛和牛月見カルビなど、黒毛和牛メニューも含む全品が食べ放題となるコースです。

焼肉のほかサイドメニューもそろえ、ドリンク＆パフェバーも常設しています。

春限定のごちそう登場！

うなぎを使った石焼ビビンバは、焼肉店ならではのアレンジが楽しめそうなメニューです。さらに厚切りハラミにトリュフ香る赤ワインソースを合わせたステーキも登場し、和と洋のリッチな素材を食べ放題で楽しめます。

食べ放題専門店での提供なので、気になる人は店舗を検索してみましょう！

※価格は税込み表記です。