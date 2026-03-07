九州のソウルフード「サンポー焼豚ラーメン」を無料提供！2日間限定、福岡天神にて

サンポー食品は3月13日・14日の2日間、試食イベント「サンポー焼豚ラーメン味わい屋台」を福岡県福岡市中央区の天神きらめきスクエアにて開催します。
3月13日・14日、福岡市にて
「焼豚ラーメン」が無料で食べられる
同社のロングセラーカップ麺である「焼豚ラーメン」の魅力をさらに多くの人に広めることを狙ったイベントで、当日は「焼豚ラーメン」を屋台の雰囲気で無料提供します。
参加費は無料。なお、試食した人には焼豚ラーメンのオリジナルステッカーも用意されています。
さらに、試食後のアンケートに回答した人には、先着で新商品「焼豚まぜそば」がプレゼントされます。「焼豚まぜそば」の配布は各日1時間ごとに数量限定で実施し、予定数に達し次第終了します。
■サンポー焼豚ラーメン味わい屋台 概要
内容：会場にて焼豚ラーメンを無料で提供
日時：3月13日18時～22時、3月14日11時～17時
会場：天神きらめきスクエア
福岡県福岡市中央区天神2丁目6（岩田屋福岡本店 新館1F入口前スペース）
参加費：無料
特典：
・試食した人に、焼豚ラーメンオリジナルステッカーをもれなくプレゼント
・試食後アンケートに参加した人に、先着で新商品の焼豚まぜそばをプレゼント
※焼豚まぜそばプレゼントは、各日1時間ごとに数量限定で実施。各回予定数量に達し次第終了
九州のソウルフードが大々的なイベント
焼豚ラーメンといえば、九州のソウルフードとも言っていいほど、地元で親しまれているカップ麺。
今回、「焼豚ラーメン」を、屋台の雰囲気で無料で味わえるということでお客さんが殺到しそうですね。
さらに試食だけでなく、オリジナルステッカーや新商品のサンプリングも用意されているなんてうれしい！
定番のカップラーメンでも、屋台の雰囲気の中で食べることで、いつもと違った味わいが楽しめそうです。福岡・天神での開催ですので、現地を訪れる予定がある人は、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。