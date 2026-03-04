このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1020回

新生活なのにRPG始めちゃう？ 生活リズム崩れるかも。それでも遊んでほしい「テイルズ オブ エクシリア リマスター」

2026年03月04日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

アマゾンで「テイルズ オブ エクシリア リマスター 」をチェック
 

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　Amazonでは現在、「Amazon新生活先行セール」を開催しているのだとか。新生活の時期は始めてのことばかり。規則正しい生活と睡眠が大切ですよね。生活リズムを崩すような振る舞いは避けたほうが無難でしょう。

　しかし、家に8000本以上のゲームソフトを持っているゲーム収集家の私としては、そんな時期でもじっくり遊んでほしいRPGがたくさんあることを伝えたい。

　その中のひとつが、「テイルズ オブ エクシリア リマスター」です。PS5版の参考価格は6,930円ですが、Amazon新生活先行セールで35%オフの4,477円で購入できます。

バトルシステムもストーリーも、すごく良い！

　本作は、2011年に発売されたRPG「テイルズ オブ エクシリア」を現行環境向けにリマスターした作品。バンダイナムコの人気RPGシリーズ「テイルズ オブ」作品のひとつで、人と精霊が共存する世界「リーゼ・マクシア」を舞台に、医学生ジュード・マティスと謎多き少女ミラ＝マクスウェルの出会いから始まる壮大な物語が描かれるという筋書きです。

　「エクシリア」はシリーズ15周年記念作品として発売された作品のため、過去にキャラクターデザインを担当していた、いのまたむつみ氏と藤島康介氏の両名が同じ数のデザインを手掛けていました。そこも、当時のファンには嬉しかったんですよね。

　「エクシリア」の特徴として挙げられるのが、仲間と連携して戦う「リンク」システム。バトル中に仲間とリンクすることで協力攻撃や支援効果が発動し、テンポの良いアクションバトルがさらに戦略的に。シリーズおなじみの「リニアモーションバトルシステム」をベースにしながら、キャラクター同士の連携を重視した戦闘が楽しめるのが魅力です。

　ストーリー面では、ジュードとミラのどちらかを主人公として選ぶことで視点が変化する構成も大きな特徴。選んだ主人公によって見える出来事や物語の描かれ方が変わり、同じストーリーでも異なる体験が味わえます。

アマゾンで「テイルズ オブ エクシリア リマスター 」をチェック
 

リマスター版で名作が遊びやすく！

　……とまあ、バトルシステムやストーリーはすごく良いのですが、15年前の作品ということでPS3であらためてプレイしようとすると不便な点も多い。その点、リマスター版はやはり快適に遊べるように配慮されています。

　グラフィックの高解像度化などにより、当時の魅力をそのままに現代の環境でも遊びやすくなったほか、DLCも多数収録。そして目的地の表示も地味に嬉しい。

　久しぶりにプレイするシリーズファンはもちろん、これまで触れてこなかった人が「テイルズ」シリーズに入門するタイトルとしてもおすすめできますね。現在、リマスタープロジェクトは3作品が発売。個人的には「ディスティニー」と「レジェンディア」が発売するのを心待ちにしています。

　王道RPGらしいドラマ性と、爽快感のあるアクションバトルを兼ね備えた「エクシリア」。新生活の準備に追われるこの季節ですが、あえて、長く愛されてきた名作を改めて遊んでみる機会にしてみるのもよいのでは（個人の感想です）。

アマゾンで「テイルズ オブ エクシリア リマスター 」をチェック
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

