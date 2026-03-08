このページの本文へ

3月12日発売

ビッグボーイ看板「大俵ハンバーグ」にトマトサルサ！これはうまそう

2026年03月08日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

「大俵ハンバーグ」新たな食べ方！

　ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、3月12日より「トマトサルサ大俵ハンバーグ」を発売する。

ビッグボーイに登場「トマトサルサ大俵ハンバーグ」

　「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は鉄板の肉料理をメインとするレストラン。今回、看板メニュー「大俵ハンバーグ」とトマトサルサソースを合わせて楽しめる新メニューが登場。

▲トマトサルサ大俵ハンバーグ

　150g：1309円、200g：1419円、250g：1639円

　トマトサルサソースは、完熟トマトの濃厚な甘みとザク切り野菜の食感、ハラペーニョのピリッとした刺激が特長のオリジナルソース。

　すり鉢で大葉やブラックペッパーと合わせて擦ることで、爽やかな大葉の香りとハラペーニョのピリ辛さが牛肉の旨みを引き立てるという。

　また、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと一緒に楽しめる「トマトサルサ手ごねハンバーグ（150g）」や、「トマトサルサグリルチキン（200g）」も用意している。

▲トマトサルサ手ごねハンバーグ（150g）1045円

▲トマトサルサグリルチキン（200g）1089円

▲単品 トマトサルサソース　242円

気になる食べ方！

　看板メニュー「大俵ハンバーグ」の新たな食べ方が登場。普段とはちょっと違った味わいを楽しみたい時にいいかも。

　また、トマトサルサソースは単品でも注文可能なため、好きな商品と組み合わせて楽しむのもおすすめだという。試してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

