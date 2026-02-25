iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第10回
アップル、Studio Displayを刷新 上位モデルはミニLED＆2304のローカルディミングで2000ニトのピーク輝度
2026年03月04日 00時40分更新
アップルはプロ用ディスプレイ「Studio Display」を刷新。3月11日（水）に発売する（3月4日（水）予約開始）。「Studio Display」「Studio Display XDR」の2モデル構成で、価格は26万9800円と54万9800円。
新しくなったStudio Displayは27インチ／5K解像度（5120×2880）は前世代と同じで、新たにThunderbolt 5をサポート。600ニトの輝度、12MPセンターフレームカメラ、P3の広色域といった仕様は同等。スピーカーについては、前世代から30％深い低音を実現しているという2つの高性能ツイーターを含む、6スピーカーサウンドシステムを装備する。また、上位モデルとも標準ガラスに加え、Nano-textureガラスのオプションが選択可能。
上位モデルのStudio Display XDRについては、ミニLEDバックライトと2304のローカルディミングにより、最大1000ニトのSDR輝度、2000ニトのピークHDR輝度、100万：1のコントラスト比を実現。HDRコンテンツの表示に対応する。また、120Hzのリフレッシュレートもサポート。Adaptive Syncでは47～120Hzの間での可変リフレッシュレートに対応し、ゲームなどでも威力を発揮する。
またStudio Display XDRでのThunderbolt 5での接続時は、16インチMacBook Proの高速充電にも対応する140Wの給電が可能に（Studio Displayでは96W）。同じくStudio Display XDRには、傾きと高さを調整できるスタンドが付属しており、高さの範囲は105mmでディスプレイの重さを感じさせずに調整が可能でありながら、しっかり正確な位置を維持できるという。VESA準拠のスタンドやアームなどを利用したいユーザーにはオプションでVESAマウントアダプタが用意される。
