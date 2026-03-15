このページの本文へ

MWC Barcelona 2026レポート 第38回

ドコモの新AIエージェントは、dアカウントの情報で最初からユーザーのことを知っている

2026年03月15日 12時00分更新

文● 石井 徹　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　MWC Barcelona 2026が開幕した3月2日、NTTドコモはパーソナルAIエージェント「SyncMe」（シンクミー）を正式に発表した。同日から先行モニター5000人の募集を開始し、2026年春ごろにパイロット版を公開、同年夏ごろに全ユーザーへのサービス提供を予定する。

　NTTドコモ コンシューマサービスカンパニー マーケティングメディア部長の道上禄可氏、同エンタメマーケティング担当部長の浜田 尚氏、R＆D戦略部 AI・エージェント担当主査の竹花幸伸氏に話を聞いた。

MWC Barcelona 2026の会場で取材に応じたNTTドコモの3氏。左から竹花幸伸氏、道上禄可氏、浜田 尚氏

ワラビーと鳩が出迎える「寄り添うAI」

　SyncMeを起動すると、「ワラピィ」と「ヨミドーリ」の2体のキャラクターが現れる。ポケモンのピカチュウなどを手がけたイラストレーター、にしだあつこ氏のデザインだ。ワラビーをモチーフにしたワラピィが日常会話でユーザーに寄り添い、鳩をモチーフにしたヨミドーリがバックグラウンドで情報を集めてくる。

SyncMeのメイン画面。ワラビーがモチーフのワラピィと鳩がモチーフのヨミドーリが部屋で待機している

　2体に役割を分けたのには理由がある。「寄り添うキャラクターが役に立ちすぎると、急に頭良くなりすぎる感じになってしまう」と浜田氏は話す。親しみやすさを損なわずに実用性も確保するための構造だ。使い込むほどモーションが増え、会話のトーンもフランクになっていく。

　ただしAIの学習精度とは切り離して設計している。将来はキャラなしモードも設定できるようにする予定で、シニア層など幅広い世代への対応も考えている。

トーク履歴画面。「ワラピィ&ヨミドーリ」と「ドコモサポート」が別エージェントとして並んでいる

my daizでやりきれなかったことを生成AIで

　ドコモがAIエージェントでユーザーの生活をサポートするという構想は、2008年のiコンシェルまでさかのぼる。SyncMeはその再挑戦だ。前田義晃社長直下で約1年前に始動し、25年度中のサービス開始を目指して開発を進めてきた。

　前身のmy daizは「シナリオ対話型のモデルで、すべてのことにシナリオを作るのは不可能だった」と道上氏は話す。天気や交通情報レベルの簡単な会話には対応できても、自由な相談には答えられなかった。「生成AIですべてのことに答えられるようになり、幅が全然変わった」という。

決済と位置情報で、使い始めから精度が出る

　ChatGPTやGeminiは、使い始めにはユーザーのことを何も知らない。SyncMeはここにdアカウントのデータを持ち込む。浜田氏は「コールドスタートを防いで、ちゃんとした答えが返ってくる体験から相談の回数が増えていく。それがまた精度を上げる」と言う。

　精度の核になるのは、決済データと位置情報だと竹花氏は明かす。「決済があると、どういった店舗で購買されるかから興味が分かってくる。ライフスタイルやご家庭の構成も推測できる」。

　初回起動時には「#今のワタシ診断」として、自分を表す写真20枚をギャラリーから選ぶ。写真のメタデータとdアカウントの情報を掛け合わせて、セットアップ直後からパーソナライズが効いた状態で使い始められる。

セットアップ時の写真選択画面。Googleフォトから自分らしい写真を選んでAIに読み込ませる

　「近くのおすすめレストランは？」と聞いたとき、肉好きな人と魚好きな人では出てくる店が変わる。dアカウントのデータが薄いユーザーは類似プロファイルのデータから好みを補完する。

「お腹が空いたから何か食べたいな」の入力に対し、バルセロナのレストラン3軒を提案した会話画面

基本無料、キャリア不問でスタート

　料金は基本無料でスタートする。キャラクターの着せ替えなどアイテム課金やサブスクリプションの導入を検討しており、使い放題に歯止めをかける方策は課題だと道上氏は認める。「最初から広告モデルを入れようということはない。ユーザーのニーズを最優先にする」（浜田氏）。

　キャリアを問わず、dアカウントさえあれば使える。対応環境はAndroid 13以上、iOS 16.3以上。

　内部の仕組みについては、浜田氏によるとGoogleやOpenAI、NTTグループのtsuzumiに代表されるLLMを用途に応じて使い分けているという。具体的な採用モデルは非公開だ。現状はテキスト中心で、音声入力には対応済みだがキャラクターの音声出力はパイロット版では未実装だ。

　先行モニターは最大5000人を募集中で、3回のアンケートに答えた参加者には期間・用途限定のdポイント1000ポイントが付与される。

将来は専用デバイスも、企業エージェントとの連携も

　MWCのブースには将来構想を示すコンセプトモデルも展示した。スマートフォンにAIエージェントが常駐する世界では、ロック解除した瞬間にカード形式で今やるべき情報が優先順位順に並ぶ。自分でアプリを探して起動する手間がなくなり、通知に気を散らされることもない。「ホームアプリがこういうかたちになっていくんじゃないか」という展示だ。

　スマホを超えた展開も描いている。「2年先にはどういう生活になっているか」と浜田氏が語り始めたのが、持ち歩きやすい小型デバイスや家庭内の据え置き型ロボットへの展開だ。シーンに応じてデバイスをまたいで連携し、たとえば読書をしようとすると照明をリラックスできる色に変えブラインドを閉める、といった先回り動作も構想している。

将来の据え置き型デバイスのコンセプトモデル。ワラピィを立体化したフィギュアで音声対話できる設計を想定している

　企業エージェントとの連携も視野に入る。ヘアサロンのエージェントと繋がってスタイルの提案を受ける、友人のエージェントからタクシー相乗りの提案が届く、といったシナリオをデモで表現していた。代理購買は現行の法制度上まだ難しいが、購入直前まで誘導することはできる。「粛々と機能を拡張していく」と浜田氏は言い、Googleカレンダーとの連携なども開発中だと明かした。

ブースの「Travel with SyncMe」展示。友人のエージェントからタクシー相乗りを提案するシーンをデモしていた

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - シルバー
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - シルバー
￥95,768
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥38,500
4
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動16.9時間 重量1.59kg ルナグレー 83K100G4JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動16.9時間 重量1.59kg ルナグレー 83K100G4JP ノートPC
￥107,800
5
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,970

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,980
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,100
7
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,899
8
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥4,968
9
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
エルパ(ELPA) 扉付タップラン 電源タップ 延長コード 125V 3m 3個口 ホワイト WBT-N3030B(W)
￥652
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 64GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA064G
￥1,180

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン