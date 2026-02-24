『ゴールデンカムイ』で開眼したあなたへ！ 丸の内であらゆるものに神が宿るアイヌ文化の体験イベント

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」キービジュアル

　「ゴールデンカムイ」で興味をもった人も多い北海道のアイヌ文化。なんと丸の内でアイヌ文化に触れることができるイベント「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ発・アイヌ文化の祭典-」を開催します。アシリパさんがいつも持っている弓矢「アクシノッ」や、村の子どもたちが演奏する楽器「ムックリ」などの体験ができますよ！

丸ビルにコタンが出現!?

　3月7日（土）と8日（日）、丸ビル1階マルキューブと3階回廊で「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」を開催します。

　アイヌ民族文化財団が運営する施設「ウポポイ（民族共生象徴空間）」によるイベントで、伝統芸能上演や工芸品の展示をはじめ、アイヌ文化体験やアイヌ料理の試食など、ウポポイならではのプログラムが盛りだくさんです。

1階マルキューブ

　ウポポイのプログラム紹介のほか、歌・踊りや伝統楽器ムックリの演奏体験、PRキャラクターのトゥレッポんによるアイヌ語でのリズム遊びなど、アイヌ文化を体感できるスペシャルステージを開催。屋外では弓矢遊びも体験できます。

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」歌や踊り

北海道各地で伝えられてきた歌や踊りの公演

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」ムックリ体験

ムックリの持ち方、鳴らし方、音の変え方を体験

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」弓矢体験

アイヌ民族の弓矢遊びを体験

　8日（日）13:30～13:50には、ウポポイ名誉アンバサダーの宇梶剛士さんによるトークステージも開催。

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」宇梶剛士さんトークステージ

3階回廊

　アイヌ文様の刺しゅうやシカ笛などの製作体験ができます。ほか、工芸品の展示、ウポポイスタッフによる刺しゅうや木彫の実演も実施。衣装の試着をして記念撮影もできます。

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」アイヌ文様の刺繍体験

アイヌ文様の刺しゅう体験

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」トゥムㇱを使ったキーホルダー製作体験

トゥムㇱを使ったキーホルダー製作体験

「UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-」衣装で記念撮影

衣装を試着して記念撮影

UPOPOY FESTA 2026 -ウポポイ　アイヌ文化の祭典-
開催日時：2026年3月7日（土）・8日（日）　11:00～18:00
会場：東京都千代田区丸の内2－4－1
　　　丸ビル　1階マルキューブ・外構部／3階回廊
入場料：無料

