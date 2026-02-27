ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2月27日、PlayStation 5用ソフト「Marvel's Wolverine（ウルヴァリン）」を9月15日に発売決定したと発表。

本作は、「Marvel’s Spider-Man」シリーズで知られるInsomniac Gamesが開発する、新たなマーベルヒーローゲーム。原作の人気キャラクターに新しい命を吹き込んだ完全新作となる。

主人公はローガンという男性で、意に反して作られた“生ける兵器”。両の腕から鋭利なクローを突き出し、敵となるものをすべて切り裂く。

比較的“殺さず”を心がけていたヒーロー「スパイダーマン」とは異なり、ウルヴァリンは獰猛なまでの勢いで攻める“獣”のようなアクションが特徴。これまでに公開されている映像では、流血、部位欠損などゴア表現もかなり含まれていた。

果たしてどのような作品になるのか。秋の発売に向け、続報に期待したい。

©2025 MARVEL.

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, LLC.