セブン「朝セール」でおにぎり108円～に！5時-11時がお得、コレ定番になってほしい～

セブン‐イレブンは、3月5日5時から3月7日11時までの時間限定で「おにぎり・寿司スーパーセール」を北海道を除く全国の店舗で実施します。

AM5時～11時におにぎり・寿司がオトク！

新生活の朝を応援する取り組み「朝セブン」の一環として、おにぎり・寿司の朝セールを開催。



期間中は、朝の時間帯（5時～11時）において、対象のおにぎりと寿司を、特別価格で販売します。

税込388円以下のおにぎりと寿司が対象となり、価格帯ごとにセール価格が設定されています。

■おにぎり・寿司スーパーセール 概要

実施期間：3月5日～7日 ※3日間限定

実施時間：各日5時～11時 ※6時間限定

内容：対象の「おにぎり・寿司」の値引きセール

・～193円→108円

・194円～258円→ 162円

・259円～387円→ 216円

対象商品：税抜359円以下のおにぎり・寿司

※388円以上のおにぎり・寿司は対象外

※北海道を除く全国のセブン-イレブンで実施

3日間といわずずっとやってほしい

注目はセール価格で108円になる、193円以下のおにぎりですが、あらためて公式サイトを見ると、実はそのラインのおにぎりって種類があまりないんですね。多くのおにぎりが194円以上の設定になっています。

そんな中、「香ばし炒め玉子チャーハンおむすび」は通常価格160円なので対象商品であれば朝セールで108円で購入できます。



朝得セール。できれば3日間と言わず、ずっと続けてほしいものですね。

なお、「朝セブン」に合わせて、「旨さ相盛おむすび」シリーズがリニューアル販売されますよ。具材をおむすびのてっぺんと中具の2ヵ所に盛り付ける仕様はそのままに、持ち運びしやすいフィルム包装へ変更されました。こちらも注目してみては。

▲旨さ相盛おむすび高菜と明太子 289円

▲旨さ相盛おむすび卵黄と肉そぼろ 289円

※価格は税込み表記です。