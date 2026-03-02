吉野家「肉味噌ねぎ牛丼」新発売！とにかく旨み凝縮、なんだかすごそう

牛丼の吉野家は3月2日より、新商品「肉味噌ねぎ牛丼」を販売開始しました。

うまみ凝縮「肉味噌ねぎ牛丼」

看板メニューの牛丼の新トッピングメニューです。

▲肉味噌ねぎ牛丼

小盛660円、並盛693円、アタマの大盛869円、大盛935円、特盛1133円、超特盛1254円

特製の肉味噌に、豆板醤とにんにくのコク、ラー油の香り立つ辛味、ねぎを組み合わせて牛丼にトッピング。



特製肉味噌には、冷凍牛丼の具の製造過程で生まれる牛肉のうまみを活用。牛肉のうまみを凝縮した特製肉味噌に香ばしい辛味を加え、コク深くやみつきになる味わいに仕上げたとのこと。

▲肉味噌ねぎ 195円

また、今回のメニューに使われている「肉味噌ねぎ」は新トッピングとしても展開されます。牛丼に加え、豚丼や牛カルビ丼、定食などにも注文でき、店内飲食だけでなく持ち帰りにも対応します。

「冷凍牛丼の具」のうまみを活用したってなんだかすごい！

定番の牛丼に、肉味噌という形で牛肉のうまみを生かし、ねぎや香辛料と組み合わせた一杯が登場します。



吉野家では冷凍牛丼をECなどで展開していますが、今回はその冷凍牛丼の製造過程で生まれる牛肉のうまみを活用したとのこと。どういうことか理屈が少し難しいですが、吉野家ならではの技術が詰め込まれているということでしょう。



通常以上の「うまみ」に期待できます！

丼としてはもちろん、トッピングとして他のメニューにプラスすることも可能です。いつものメニューに少し変化を加えたいときに選んでみては？

※価格は税込み表記です。