3月5日スタート

ココイチ「THE 牛カレー」大きなお肉がゴロリ、お肉2倍も“肉増し”もあるよ！

2026年03月02日 18時20分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今年も登場！

　カレーハウスCoCo壱番屋は3月5日より「THE牛カレー」を数量限定で販売する。

あの大きな牛肉のカレーが復活！

　「THE牛カレー」は、大きくてやわらかなビーフ肉が楽しめるカレー。かつても登場して話題になった。今回数量限定で復活。

▲「THE牛カレー」
1232円（ライス300g、辛さ普通の場合）

　ビーフのうまみが溶け込んだカレーソースと大きめでやわらかいビーフ肉を合わせた、ビーフのおいしさを特徴としたメニュー。

　ローストした香ばしいビーフのうまみ、コリアンダー、クミン、カルダモンなどのスパイスの香り、タマネギ、チャツネなどの甘みなどをバランスよく合わせ、コクと深みのあるカレーソースに仕立てたという。

　具材には、大きめにカットし、ブイヨンでやわらかく煮込んだビーフ肉を合わせた。

▲「THE牛カレー（肉増し）」
　1595円（ライス300g、辛さ普通の場合）

　お肉の量が約2倍の「肉増し」もラインナップ。

「THE牛カレー」としては3年ぶりの登場

　調べたところ、「THE牛カレー」2021年3月から期間限定で販売し、名前を変えながらもほぼ毎年登場している。しかし、「THE牛カレー」としては3年ぶりの登場となる。

　発売のたびに話題となるビーフの魅力いっぱいのカレー。ココイチ定番のビーフカレーとは異なる、今だけの特別な味わいが楽しみだ。発売はなくなり次第終了となるので、チェックはお早めに！

　（※文中の価格はすべて税込）

