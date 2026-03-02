このページの本文へ

3月3日スタート

中とろが110円！ はま寿司「春の旨ねた祭り」8日間限定で、これは行きたい

2026年03月02日 18時00分更新

文● ナカムラ

　はま寿司は3月3日より、全国の店舗で期間限定フェア「はま寿司の中とろ100円と春の旨ねた祭り」を開催します。

　今回のフェアでは、110円のにぎりをはじめ、季節感のある魚介や肉系のにぎり、サイドメニュー、デザートまで幅広いメニューをそろえます。中でも「厳選まぐろ中とろ」は、8日間限定での提供となります。

中とろが8日間限定で110円！

▲厳選まぐろ中とろ　110円

　赤身と脂のバランスに配慮した中とろを使用したにぎりです。110円での販売は3月3日～10日の8日間限定です。

　さらに、歯ごたえのある食感と旨みを楽しめるという「たいら貝」、子持ちのカラフトシシャモをサクサクのフライにした「カラフトししゃもフライ握り（タルタルソース）」を110円で販売します。

▲たいら貝　110円

▲カラフトししゃもフライ握り（タルタルソース）　110円

▲北海道水揚げ 大切り天然ぶり　176円

　また、脂の上品な甘みを楽しめる「北海道水揚げ 大切り天然ぶり」が登場します。

至福の一貫シリーズには
「鹿児島黒牛5等級握り」「一本穴子」など贅沢ネタが続々！

　さらに、至福の一貫シリーズでは、濃厚な甘みと旨み、プリッとした身を堪能できるという「車えび」、全国和牛能力共進会で2大会連続日本一を獲得したブランド和牛“鹿児島黒牛”を使用した「鹿児島黒牛5等級握り」、穴子を丸ごと一本使った「一本穴子」を販売します。

▲車えび　319円

▲鹿児島黒牛5等級握り　319円

▲一本穴子　528円

サイドメニュー「牛骨白湯ラーメン」や
はまカフェラボ「キャラメルモンブラン」が新登場！

▲牛骨白湯ラーメン　429円

　サイドメニューには、牛骨を長時間炊き出した白湯スープが特徴の「牛骨白湯ラーメン」、「カリカリポテト」がサワークリームの酸味とオニオンの甘みをプラスした「カリカリポテト（サワークリームオニオン味）」が登場します。

▲カリカリポテト（サワークリームオニオン味）　297円

▲キャラメルモンブラン　297円

　キャラメルの甘さとコクを生かし、ホイップクリームとキャラメルクリームを組み合わせたデザートです。

8日間限定の「中とろ110円」に注目！

　110円で楽しめるにぎりがそろい、気軽に足を運びやすいフェアではないでしょうか。「鹿児島黒牛5等級握り」などの豪華ネタにも注目です。

　「厳選まぐろ中とろ」が110円で食べられるのは8日間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。
※一部店舗では価格が異なります。

