牛ハラミ主役！コク旨ソースでごはん泥棒な新弁当、オリジンに

オリジン東秀が展開するキッチンオリジンとオリジン弁当は、3月2日より「手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～」を販売します。

▲手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～ 754円

牛ハラミを店内で焼き上げ、赤ワインとソテーオニオンのコクにたまり醤油を合わせた特製ソースで仕上げた弁当です。コクとキレを重ねた奥深い味わいが広がり、ごはんが進むといいます。

ハラミを増量した「ハラミ2倍」仕様や、ボリューム感のある「DX手切り牛ハラミ焼肉弁当」も用意されます。

加えて、牛ハラミとデミハンバーグを一度に楽しめる「手切り牛ハラミ焼肉＆デミハンバーグ弁当」も展開します。

▲ハラミ2倍！手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～ 1467円

▲Dx手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～ 1144円

▲ハラミ2倍！Dx手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～ 1857円

▲手切り牛ハラミ焼肉＆デミハンバーグ弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～ 1360円

赤ワイン×たまり醤油の特製ソースが決め手！

店内で焼き上げた牛ハラミに、赤ワインやソテーオニオンを組み合わせた特製ソースを合わせており、しっかり食べたい日に選びたくなる内容です。

ハラミ2倍やデミハンバーグとの組み合わせなど、ガッツリ食べたいときの選択肢が広がっているのも魅力です。ランチや夕食で、少し満足感を求めたいときに検討しては？

※価格は税込み表記です。