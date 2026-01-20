アップル「iPhone 17e」画面は進化するが、60Hzのまま？

アップルの次期低価格モデルiPhone 17eは、ディスプレー上部のノッチがダイナミックアイランドになるが、残念ながらリフレッシュレートは60Hzのままだという。中国のSNS微博（Weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が1月15日にリークした。

同氏によると、iPhone 17eのコアアップグレードはスクリーンで、今回からダイナミックアイランドを搭載するという。これによりほかの通常モデルと同じように、進行中のアクティビティが表示されるようになる。

なお、アップルは昨年のiPhone 17で大きな改良を行い、最大120HzのリフレッシュレートをサポートするProMotionディスプレー技術を導入したが、iPhone 17eでは60Hzのままになるとのこと。

そのほかの仕様として、A19チップとFace IDが搭載されるという。

iPhone 17eは昨年のiPhone 16eと同様に早ければ2月に発売される可能性があるが、春の遅い時期になることもありえる。価格は599ドルから変更されない見込みだが、日本価格の99,800円については分からない。たぶん、維持されるとは思うが……。