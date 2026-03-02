【iPhone 17eの噂＆予想まとめ】Dynamic Island搭載？ CPUは最新のA19？ カラバリは白黒以外に欲しいよね！

まもなく発表とも噂される「iPhone 17e」。もうすぐなのなら待てばいいだけとは言え、どんな製品か待ちきれない人に、今流れている噂や編集部の予想をまとめてお届け！

ついにDynamic Islandが採用される？ CPUは？ というわけで、詳しく紹介します！

最短だと3月2日23時発表？ 予約開始は今週の可能性も？

低価格MacBookの噂まとめでも紹介しましたが、ティム・クックCEOが2日（月）に何らかの発表を予告済み。ここで登場する新製品と予想されているものが、iPhone 17eと低価格MacBookというわけです。

ただし！ 2日（月）にこの2製品の両方（もしくは片方）が登場するとは限りません。2024年秋の例では、3日連続で1つずつ新製品を発表しているからです。いずれにしても、まずは3日の発表を待って、その内容次第ですね。

また、気になる発売日について。昨年のiPhone 16eでは2月19日（水）発表で、21日（金）に予約受付開始、28日（金）に発売。キャリアも絡む製品なので、早くても今週に予約開始、来週発売の可能性が高そうです。

iPhone 17eのCPUはiPhone 17と同じA19？

さて、iPhone 17eでの進化点ですが、まず予想できるのはCPUが挙げられます。

iPhone 16eは標準モデルのiPhone 16と同じA18を搭載し、低価格なのにApple Intelligenceをサポートしているのが魅力でした（ただし、GPUのコア数は少ない）。となると、iPhone 17eもiPhone 17と同じA19を搭載すると考えるのが自然でしょう。低価格なのに高パフォーマンスの流れがキープされることに期待です！

ついに廉価モデルにもDynamic Island？

外観の進化で期待したくなるのは、フロントカメラ部が小型化されるDynamic Islandへの変更でしょう！ ノッチでも別にそれほど困らないのも確かですが、ちょっと古さを感じるのも確かですからね……。

カメラは引き続き一眼？

iPhone 16と16eで大きな差があったのがカメラでした。レンズ1つと2つでは見た目も随分違いましたからね。一方でコスト差がハッキリ付く部分でもあるので、価格重視のiPhone 17eでは引き続きレンズが1つの可能性が高いでしょう。レンズが1つでも4800万画素で2倍相当の望遠は撮影できたし、実際に困ることはあまりなかったですから。

もし進化があるとするならフロントカメラ。iPhone 17シリーズのフロントカメラは正方形のセンサーを搭載して、縦に構えたまま縦画面／横画面のどちらの撮影も可能になっている「センターフレームカメラ」になったので、iPhone 17eにも搭載される可能性はあります。

120Hz対応のProMotionは期待したいが、まだ載らない？

iPhone 16からiPhone 17における最大の進化点は、ProMotion対応でした。

このProMotionテクノロジーとは、1秒あたりに画面を書き換える回数（リフレッシュレート）が60回から最大120回にアップ。これにより、画面をスクロールさせてもヌルヌル動くようになって、快適度が大幅アップ！ これが「iPhone 17は買い！」と言われた理由です。

となると、このProMotionがiPhone 17eに来ることにも期待したくなるのですが、標準モデルにも最新製品で来たばかりと考えると今回は見送りかな……？

価格はおそらくはキープ？

廉価モデルのiPhoneだけに気になるのは価格。まずはiPhone 16eの米国での価格は599ドル（税抜、日本では9万9800円）。メモリなど半導体の部材高騰が目立つ昨今でも、これは当然キープされることに期待でしょう！

日本での価格についても、ドル円のレートがやや円安気味とは言え、10万円を切るか超えるかでは印象は大違い。ここは引き続き9万9800円！ この予想を推したいです！

カラバリは白と黒以外も欲しいでしょう！

最後に触れておきたいのがこの要素。iPhone 16eは確かにいい製品でしたよ……でも、白と黒の2色というのは、少々地味ではないでしょうか！

iPhone 17先輩に対して、後輩であるiPhone 17eが出しゃばりすぎていけないのかもしれません。でもやっぱり、白黒以外の選択肢があってもいいとは思うのです。今年は3色目のカラバリに超期待です！

★

このほかにもMagSafe対応（iPhone 16eはワイヤレス充電のみの対応）という説もあるiPhone 17e。個人的にはDynamic IslandとA19搭載が加わるだけでも、相当にお買い得なiPhoneのように感じますが、注目は新カラバリがあるかどうかですね。期待して待ちましょう！