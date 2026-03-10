XRやAIから三つ折りスマホまで！ サムスンの最新ガジェットにワクワクが止まらない
2026年03月10日 10時00分更新
スペイン・バルセロナで開催された「MWC Barcelona 2026」のサムスン電子ブースには、最新スマートフォン「Galaxy S26」シリーズや、新型XRヘッドセット「Galaxy XR」など、様々な製品が展示されていました。
サムスンブースで展示されていたデバイスや、どんな体験ができるのかなど、実際の様子をまとめて紹介します。
最新スマートフォン「Galaxy S26」シリーズの展示
2026年2月26日、サムスンが発表した最新スマートフォン「Galaxy S26」シリーズも展示され、実際に触ることができました。
注目は、世界初のプライバシーディスプレイを搭載した「Galaxy S26 Ultra」です。クイックパネルから簡単にオンにでき、上下左右からの覗き見をしっかり防止します。保護フィルムとは異なり、ディスプレイ自体で制御するため、高解像度のまま表示内容が透けにくいのが特徴です。
画面全体だけでなく、「X」や「ギャラリー」など特定のアプリのみ、あるいは「LINE」などの通知アイコンのみを隠すなど、状況に合わせた細かなカスタマイズ設定も可能です。
また、カメラ性能も向上しています。動画撮影では「スーパー手ブレ補正」に新たに「水平ロック」機能が追加されました。録画中にカメラを左右に傾けたり360度回転させたりしても映像の水平が保たれ、手ブレも抑えられるため、走り回る子どもやペットの撮影にも適しています。
AIの進化も忘れてはいけません。写真編集の生成AIが強化。ユーザーが「夜の景色に変えて」といったテキスト（プロンプト）を入力するだけで、AIが昼間の写真を夜の雰囲気に生成できます。
夜のシーンであることを認識して街灯を点灯させたり、水面に光の反射（リフレクション）を自然に描写したりするなど、これまで以上に高いクリエイティブ体験を楽しめる1台となっています。
筆者が特に印象的だったのは、世界初のプライバシーディスプレイの完成度です。これまでのスマートフォンにはない体験ができる1台なので、日本でも発売されますし、ぜひ手に取ってみてください。
音質が向上した完全ワイヤレスイヤホン
「Galaxy Buds 4 Pro」
サムスンの最新ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds 4 Pro」も展示されていました。コンパクトな筐体ながら、24bit/96kHzのハイレゾオーディオに対応し、より原音に近いクリアな音質を実現しています。
また、大型化したウーファーを採用しており、深みのある低音が特徴です。
実際に試聴できましたが、低音の厚みがしっかり感じられ、迫力のあるサウンドを楽しめました。さらに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能も想像以上に強化されており、オンにすると周囲のノイズが抑えられ、より没入感のあるリスニング体験が可能です。
