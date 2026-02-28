このページの本文へ

ドコモとGalaxy、16年目の絆が叶える「価格以上の価値」で端末高騰の波に立ち向かう

2026年02月28日 14時00分更新

文● 山根康宏　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　サムスン電子のGalaxy Sシリーズの新モデル「Galaxy S26」シリーズが発表された。ドコモからも3モデルが販売される。実は同社がサムスン製品の取り扱いを開始してから、今年でちょうど16年目となる。

　長年Galaxyを取り扱ってきたドコモだからこその強みや、最新の「Galaxy AI」がもたらす変化について、ドコモのプロダクトマーケティング本部 プロダクトクリエーション部 部長、大井達郎氏に話を伺った。

「Galaxy AI」がハイエンド端末の裾野を広げる

──今回のGalaxy S26シリーズの機能の中で、特に「Galaxy AI」の進化をどう見ていますか？

大井氏（以下敬称略）：ビジネス目線で申し上げますと「Galaxy AI」には非常に大きな期待を寄せています。これまでは、ユーザーが自分でプロセスを調べ、考えて機能にたどり着く必要がありました。しかし、AIによって直感的に機能を使えるようになります。これにより、いわゆるITリテラシーがそれほど高くないお客様でも、ハイエンド端末を使いこなせる機会が格段に増えるはずです。

──その良さを伝えるのは、やはりドコモショップなど店頭の役割になりますか？

大井：そうですね、AIの価値を伝えるには具体的な活用事例を1つずつ丁寧にお伝えするという、正攻法なやり方が一番効果があると考えています。実際にドコモが開催しているショップスタッフ向けのコンテストでも、今年はGalaxyを重点商材に据えました。全国のスタッフが「どうすればGalaxyの良さが伝わるか」と知恵を絞っており、これからはまさにその実践の場になります。

ドコモ プロダクトマーケティング本部 プロダクトクリエーション部 部長 大井達郎氏

ドコモとサムスン、16年の歴史の重み

──御社は初代からGalaxyシリーズを扱い続け、現在は4キャリアが横並びの状況です。その中でドコモならではの戦略や価値はどこにありますか？

大井：商品面ではドコモオリジナルのホーム画面から自社サービスへの動線を引くといった、長年継続してきたサービス連携がひとつの強みです。 しかし、それ以上に大きな武器だと考えているのが「売り方」です。

　今年度から全国のドコモショップに約1000人の「Galaxyアンバサダー」を配置しました。このアンバサダーは会社からの指定ではなく、スタッフが自ら希望して手を挙げた「手上げ制」が特徴です。Galaxyを心から愛しているスタッフたちが、その熱意をお客様に直接伝えられること。これは長年積み重ねてきたドコモにしかない強みになると自負しています。

──店舗のスタッフにそこまでファンが定着しているのは、やはり歴史の長さゆえでしょうか。

大井：その通りです。実は本日（日本時間2月26日）は、我々とサムスンにとって非常に記念すべき日なんです。2010年の2月26日、ドコモが初めてサムスン端末を発売してから、ちょうど16周年の節目にあたります。

　その最初の製品は、当時「ドコモ プロシリーズ」として展開していた端末でした。そこから始まった16年にわたる強固なパートナーシップがあるからこそ、ショップスタッフの中にもファンが広がっています。これからもサムスンという信頼できるパートナーとともに、新しい価値を作っていきたいですね。

ハイエンド高価格帯への挑戦

──端末価格の上昇や、他社の「月額1円」といった攻勢についてはどうお考えですか？

大井：為替の影響もあり、全体的に端末価格が上昇傾向にあるのは事実です。だからこそ、ただ高いだけでなく「その価格に見合うどんな価値があるのか」をしっかりお伝えすることが重要です。Galaxy自体の魅力に加え、ドコモのサービスとの連携も含めてご納得いただき、満足度を高めていくことにチャレンジしたいですね。

──ありがとうございました。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK MU937 超軽量 薄型ノートPC■Win11搭載 / MS Office H&B 2019 / FHD(1920x1080)/第七世代 Celeron/8GBメモリ/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/13.3インチ
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK MU937 超軽量 薄型ノートPC■Win11搭載 / MS Office H&B 2019 / FHD(1920x1080)/第七世代 Celeron/8GBメモリ/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/13.3インチ
￥19,800
2
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,979
4
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥134,377
5
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、512GBのSSD ストレージ - スペースブラック
Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、16GB ユニファイドメモリ、512GBのSSD ストレージ - スペースブラック
￥238,747

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥980
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
8
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,545
9
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥1,980
10
バッファロー USBメモリ 32GB USB3.2(Gen1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 充実サポート RUF3-K32GA-BK/N
バッファロー USBメモリ 32GB USB3.2(Gen1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 充実サポート RUF3-K32GA-BK/N
￥880

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン