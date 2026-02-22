読売テレビの討論バラエティー番組「そこまで言って委員会NP」でも活躍中。デビュー11年目に突入したRaMuさんが、5thトレーディングカード「～RaMu SoNgS～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを2月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

番組では若者代表として意見を述べることもあるし、独特の世界観でインフルエンサーとしても抜群の発信力を誇るRaMuさん。グラドルのなかでも特に活躍の幅が広いことが魅力だが、約1年ぶりのトレカは夏に都内のスタジオで撮影されたものである。

――仕上がりはいかがですか？

【RaMu】 今年で29歳になるというのに、5thトレカは可愛いフリルやリボンの付いた水着が多くて、ロケ現場で「まだイケるかな？」と思ったんですよ。でも、ギリギリ大丈夫だったかな……という感じです。

――オススメは？

【RaMu】 光沢のある金色のビキニのカードです。グラビアの定番ですが、今回は虹色に輝いていたのが推しポイント。可愛い水色の水着のカードも、お団子ヘアなのがお気に入りです。番組で見せることはあってもグラビアでは少ないし、ヘアメイクさんと「遊びでやっちゃおうか？」という話をして、強行突破で実現させました。

――ほか注目は？

【RaMu】 赤のドレス＆黒のガーターランジェリーを組み合わせたカードです。撮影中にお手洗いに行くとき、すごく脱ぎにくくて実用性ゼロを実感する衣装でしたが、めちゃくちゃセクシーです（笑）。

――特典カードについては？

【RaMu】 サイン入りや生キスカードが用意されていますが、いつも通り1000回近くキスしました。YouTubeに「トレカサイン入れしてきた」というタイトルでその様子も公開。くちびるを捧げてひたすらチューしたので、絶対にゲットしてほしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【RaMu】 これまでと変わらずやっていくつもりですが、ガキっぽいと言われることが多いので、見た目は大人っぽくなりたいとは思います。性格も年相応に。もう若者じゃないという自覚はあるし、これから番組でも「現役世代」と呼ばれることになると思います。

2月28日にテアトル新宿で開催される「コアチョコ映画祭」にも、お笑いピン芸人のチャンス大城さんとトークゲストとして出演予定。エッジの効いたデザインで知られるアパレルブランド「ハードコアチョコレート」主催で、23時開演で翌朝5時過ぎまでという上映会。翌朝は日曜日なので、参加してみたい人は要チェックだ。