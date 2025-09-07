今年でデビュー10周年。YouTubeの配信やXで圧倒的な人気を誇るRaMu（らむ）さんが、4th写真集「RaMuずっきゅん！」（発行元：G-STYLE、定価：3300円）の発売記念イベントを8月31日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

ちょうど3年ぶりに発売された4th写真集は、平成レトロをイメージして6月に都内近郊で撮影されたもの。全体をグラビア的なパートとファッション的なパートの2つに分け、いずれも当時流行したメイクや衣装、撮影スタイルで仕上げた点が特徴である。

――平成レトロとは驚きました。

【RaMu】最近、SNSで「平成一桁ガチババア」という言葉がバズっているのですが、平成9年（1997年）生まれの私もギリ該当。時代が移り変わって改めて考えたとき、「やっぱり平成初期はよかったね」という風潮になっているんです。私も原点回帰の気持ちでロケに臨みました。

――お気に入りは？

【RaMu】真っ赤な髪の毛と銀色のコスチュームでキメた写真です。90年代の原宿系カルチャーですが、いま韓国でも人気があるのでK-POP風にも見える点が好きです。私が赤髪にしているのも、コレがきっかけですしね（笑）。

――ほかには？

【RaMu】当時の渋谷109を再現したギャルの写真です。全身にドーランを塗って日焼け肌を演出。SNSに公開したオフショットを見て、「見たことがないRaMuちゃんが載っているなら楽しみだ」と購入を決めた方もいたほど。オススメです。

――デビュー10周年についても聞かせてください。

【RaMu】本当は23歳で芸能活動をやめようと考えていたんです。応援する方々のおかげで続けることができて、気が付いたら10年も経っていました。これからもマイペースに好きなことやってをいきたいです。

写真集のコンセプトにちなみ、個性的で派手なデザインが特徴的だったY2Kファッションでイベントに集まったファンと交流。6月25日から、OPENREC（オープンレック）の冠番組「みゃことRaMuが暇してるってよ。」の配信もスタート。「ぜひフォローをお願いします！」と呼びかけた。