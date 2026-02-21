将来を見据えて選ぶ価値あり！10年保証・1200WのASRockハイエンド電源ユニット：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ASRockの電源ユニット「SL-1200P」です。出力1200Wを誇る、大容量・高効率なハイエンド電源ユニットになります。

SL-1200Pは、2月13日にASRockの「Steel Legend」ブランドから登場したばかりの新製品です。定格出力は1200Wで、配線しやすいフルモジュラー方式を採用。省電力性能の指標となる80PLUS認証では、上位グレードの「PLATINUM」を取得しています。

最新のATX 3.1およびPCIe 5.1規格に準拠しており、ビデオカードへ大電力を供給する12V-2x6コネクターを2系統備えている点が大きな強みです。この12V-2x6ケーブルには、ASRock製電源でおなじみの温度センサーが組み込まれており、異常発熱を検知すると電力供給をカットする安全機構を搭載しています。

さらに、コネクターの差し込み不備を視覚的に防ぐため、端子部分を緑色に着色しているのも、ユーザーフレンドリーなASRockらしい仕様です。

そのほか、USB機器などで使用される+5Vラインをブーストして安定供給する「+5Vブーストモード」といった独自機能も備えています。

付属する主なケーブル構成は以下のとおり

MB 20+4Pinケーブル 600mm×1

CPU 4+4Pinケーブル 650mm×1

CPU 8Pinケーブル 650mm×1

PCIe 12V-2x6ケーブル 650mm×2

PCIe 6+2Pinケーブル 650mm×2

PCIe 8Pinケーブル 650mm×1

SATA×4ケーブル 810mm×2

4Pin×3+SATA×1ケーブル 810mm×1

前川さんによると、SL-1200Pの魅力は「1200Wという余裕の大容量とPLATINUM認証の信頼性、そして12V-2x6ケーブルに備わる独自の安全機構」にあると言います。12V-2x6コネクターを2つ用意しているため、ハイエンドビデオカードの複数枚運用や、将来のさらなる高消費電力化にも対応できる点がオススメとのこと。

また、10年間の長期保証も見逃せないポイント。頻繁にPCパーツをアップグレードする人にとっても、SL-1200Pのような大出力かつ長期保証の電源を選んでおけば、構成をガラリと変えても電源ユニットだけは長く使い続けられるため、結果として賢い選択になると話してくれました。

電源ユニットは一度購入すれば長期間使い回せるPCパーツだけに、今は少しオーバースペックに感じたとしても、将来を見据えて1200W・10年保証のSL-1200Pを導入する価値は十分にありそうです！

ドスパラ大阪・なんば店

売り場の一部をアップデート！

そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では売り場を一部アップデートしていました。注目は「訳あり商品」コーナーの新設。パッケージ破損品や開封品などがお買い得価格で並んでいます。これらは「訳あり」とはいえ、保証期間については新品同様の扱いとなるそうなので、安心して購入できますね。

また、3階のゲーミングデバイス売り場では陳列棚を増設。各製品が整然と並べられ、より比較検討しやすい環境へと進化しています。

日々アップデートを続けるドスパラ大阪・なんば店へ、ぜひ足を運んでみてください！