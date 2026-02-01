これでこの価格はスゴすぎや！ ガラスパネル×光るファン4基の映えるPCケースが1万3480円：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、MONTECHのピラーレスPCケース「KING 45 PRO」です。

KING 45 PROは、電源ユニットを筐体前方のスペースに配置する、一風変わった構造のATX対応ピラーレスPCケース。完全なデュアルチャンバー構造ではないゆえ、横幅が245mmとスリムに抑えられている点が特徴です。筐体サイズは245（W）×450（D）×462（H）mmで、長さ180mmまでの電源ユニットに対応します。

ガラスパネルの角は緩やかな丸みを帯びており、全体的にモダンで洗練された雰囲気をまとっている印象です。

ファンは、トップに120mm×3または140mm×2、ボトムに120mm×3または140mm×2、リアに120mmまたは140mmが搭載可能。このうち、ボトムにはリバース回転の120mmファン3基、リアには120mmファン1基の計4基ものアドレサブルRGB LEDファンを標準装備しています。なお、ボトムファンの設置箇所は絶妙に傾斜しており、斜めに吸気することでPCケース内部へ効率的な気流を生み出す設計となっています。

基本のエアフローは底面吸気・背面／天面排気となるため、トップに水冷ラジエーターなどを排気設定で追加すれば、理想的な冷却環境が完成します。ラジエーターはトップが最大360／280mm、リアが最大120mmまで対応。

拡張性も高く、ビデオカードは最大435mm、CPUクーラーは高さ最大187mmまで搭載可能。ストレージは2.5インチベイ×2、3.5インチベイ×2を備えています。

フロント入出力パネルはケースの下部に設置しており、電源ボタン、LEDコントロールボタン、ヘッドセット端子、USB Type-A（3.0）×2、USB Type-Cが並びます。

前川さんによれば、「KING 45 PROはピラーレスデザインに高品質なアドレサブルRGBファンが4基も付いてこの価格！」というほど、とてもバリューの高いケースとのこと。店頭でデモ機を展示したところ、その秀逸なデザインとライティングの美しさが評判で、売り上げも伸びたといいます。

電源ユニットの前方配置については、標準のままだと電源コネクターと天板の距離が近く、ケーブルに負荷がかかりやすい面があるそうです。解決策として、電源ユニットのネジ穴にスペーサーをはさんで位置を少し下げる取り付け方法を推奨しています。

多少の工夫は必要ですが、それを補って余りあるコスパと所有欲を満たすデザインが魅力。気になる人は、ぜひ店頭の展示機でそのクオリティーを確かめてみてください！

月額980円でPCパーツ・周辺機器が3年保証！

そのほか2月1日より、ドスパラの保証・サポートサブスク「セーフティサービス」の保証期間が1年から3年へと延長になります。

月額980円で加入でき、通常のメーカー保証では対象外となる過失（物損）にも対応する心強いサービス。さらに、加入者専用の24時間体制サポート窓口も利用できます。

パーツの高騰が続く昨今、万が一の事態に備えて、このような保証への加入を考えるのもいいのかもしれませんね。

最後に、年末年始の需要で延長していたパソコンの納期についても話を聞きました。GALLERIAなどのBTO PCについては、現在は通常納期に復旧しているとのこと。

一方で、店舗で1台ずつ組み上げる「自作パソコン組立代行」については、依然として通常より納期を要する状況が続いているそうです。組立代行を利用しての注文を考えている人は、スケジュールに余裕をもっていきましょう！