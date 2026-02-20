FRONTIER大決算セールが狙い目！ Ryzen 7 9800X3D搭載ハイエンドPCが特価に

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　FRONTIERダイレクトストアは2月20日から2月27日15時までの期間、公式オンラインストアにて「究極！大決算セール」を開催する。セールでは、『バイオハザードレクイエム』や『紅の砂漠』などの最新ゲームが手に入るキャンペーン対象のゲーミングPCを多数ラインナップしている。

　注目モデルの一つが「FRGHLMB650/WS0216」だ。価格は299,800円で、AMDのRyzen 7 9700XとNVIDIAのGeForce RTX 5070を搭載し、マルチタスクと4Kゲーミングの両方に優れた性能を提供する。このPCは、動画編集やストリーミング配信を行うクリエイターにとっても理想的な選択肢となるだろう。

　また、さらにパフォーマンスを求めるユーザーには「FRGHLMB650/WS12100」がオススメだ。価格は349,800円で、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載。高フレームレートを実現し、ハイエンドなゲーム環境を求めるプレイヤーを満足させる性能を持つ。

　このセールには他にも、コストパフォーマンスに優れた全18機種が揃えられているという。セールの詳細と購入申し込みはFRONTIERの公式サイトより可能だ。完売時には商品が予告なく変更される場合があるため、興味のある方は早めのチェックを推奨する。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月