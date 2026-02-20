FRONTIER大決算セールが狙い目！ Ryzen 7 9800X3D搭載ハイエンドPCが特価に

FRONTIERダイレクトストアは2月20日から2月27日15時までの期間、公式オンラインストアにて「究極！大決算セール」を開催する。セールでは、『バイオハザードレクイエム』や『紅の砂漠』などの最新ゲームが手に入るキャンペーン対象のゲーミングPCを多数ラインナップしている。

注目モデルの一つが「FRGHLMB650/WS0216」だ。価格は299,800円で、AMDのRyzen 7 9700XとNVIDIAのGeForce RTX 5070を搭載し、マルチタスクと4Kゲーミングの両方に優れた性能を提供する。このPCは、動画編集やストリーミング配信を行うクリエイターにとっても理想的な選択肢となるだろう。

また、さらにパフォーマンスを求めるユーザーには「FRGHLMB650/WS12100」がオススメだ。価格は349,800円で、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載。高フレームレートを実現し、ハイエンドなゲーム環境を求めるプレイヤーを満足させる性能を持つ。

このセールには他にも、コストパフォーマンスに優れた全18機種が揃えられているという。セールの詳細と購入申し込みはFRONTIERの公式サイトより可能だ。完売時には商品が予告なく変更される場合があるため、興味のある方は早めのチェックを推奨する。