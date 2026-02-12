AMDゲームコード配布！ FRONTIERが「紅の砂漠」プレゼントキャンペーンを実施

FRONTIERダイレクトストアは、2月11日より魅力的なゲームタイトルが手に入る「AMDゲームがもらえるキャンペーン2026第1弾」をスタートした。このキャンペーン期間中、対象製品購入者は、限定ゲームコード『紅の砂漠』を入手することができる。購入対象期間は2月10日から4月25日までで、エントリーは5月9日まで受け付けている。

キャンペーンの対象となる製品は、AMDの最新プロセッサおよびグラフィックスを搭載したPCだ。例えば、AMD Ryzen 9 9950X3DやRadeon RX 9070 XTなど、ハイパフォーマンスを誇るラインナップの中から選択可能だ。購入者には、待望のゲーム『紅の砂漠』のゲームコードが贈られる予定という。

『紅の砂漠』の発売日は3月20日。本キャンペーンは、AMDの新世代プロダクトを活用することで、ユーザーにより優れたゲーム体験を提供しようという狙いがある。エントリー含む詳細は、AMDのキャンペーンサイトにて確認できる。

FRONTIERのキャンペーンは、ゲーミングPCの購入を考えているユーザーにとって大変お得な機会といえるだろう。最先端のハードウェアと期待の新作ゲームを手にする準備を進めよう。