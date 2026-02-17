【2月20日まで】FRONTIER決算セールで最強構成ゲーミングPCを狙え！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアでは2月20日15時までの期間、「激熱！大決算セール」を開催する。このセールで注目を集めるのは、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載した「FRGHLMB650/WS12100」で、価格は349,800円だ。

　「FRGHLMB650/WS12100」はハイエンドの構成を誇り、重量級のゲームを快適に楽しむことができる。32GBのDDR5メモリ、2TBのM.2 NVMe SSDを搭載し、大量のデータやゲームを素早く処理できる。またWi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応しており、高速なネットワーク接続が可能だ。

　FRONTIERのこのセールでは、「FRGHLMB650/WS0210」や「FRGHLB860/WS0205」といった他のモデルもラインナップし、それぞれが異なる特色を持つ。また、「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」や「AMDゲームがもらえるキャンペーン2026第1弾」とも連動し、ゲームファンには見逃せないチャンスとなる。

　FRONTIERのこのセールで、技術革新とコストパフォーマンスを兼ね備えたゲーミングPCを手に入れてみてはいかがだろう。セールの詳細は公式サイトで確認を。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

