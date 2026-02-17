【2月20日まで】FRONTIER決算セールで最強構成ゲーミングPCを狙え！

FRONTIERダイレクトストアでは2月20日15時までの期間、「激熱！大決算セール」を開催する。このセールで注目を集めるのは、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載した「FRGHLMB650/WS12100」で、価格は349,800円だ。

「FRGHLMB650/WS12100」はハイエンドの構成を誇り、重量級のゲームを快適に楽しむことができる。32GBのDDR5メモリ、2TBのM.2 NVMe SSDを搭載し、大量のデータやゲームを素早く処理できる。またWi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応しており、高速なネットワーク接続が可能だ。

FRONTIERのこのセールでは、「FRGHLMB650/WS0210」や「FRGHLB860/WS0205」といった他のモデルもラインナップし、それぞれが異なる特色を持つ。また、「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」や「AMDゲームがもらえるキャンペーン2026第1弾」とも連動し、ゲームファンには見逃せないチャンスとなる。

FRONTIERのこのセールで、技術革新とコストパフォーマンスを兼ね備えたゲーミングPCを手に入れてみてはいかがだろう。セールの詳細は公式サイトで確認を。