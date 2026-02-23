OnePlusの原神コラボスマホが再び！ 今度は神里綾華モデルだ！

OnePlusと原神のコラボスマートフォンが海外で再び登場しました。「OnePlus Ace 6T 神里綾華限定版」は、キャラクターのイメージ通りにブルー系でまとめられた、上品な仕上げが特徴のモデル。もちろん付属品まで含めて世界観を完全に再現しています。

ベースとなる「OnePlus Ace 6T」はSoCにSnapdragon 8 Gen 5を搭載した高性能なスマートフォンです。カメラは広角5000万画素と超広角800万画素というベーシックな組み合わせですが、バッテリーは8300mAhと大容量で、100Wの急速充電にも対応。ディスプレーは6.83型となっています。ゲームキーは搭載していないものの、ゲームプレイ向けの製品として販売されています。

OnePlusと原神のコラボはこれまでにも何機種も販売されていますが、パッケージから付属品まで統一感のある仕上げとなっており、コレクタブルな製品として人気でした。OnePlus Ace 6T 神里綾華限定版も専用ケース、キャラクタープレート、ステッカー、アクリルスタンドなどが付属しますし、SIM取り出しピンは神里綾華のモチーフ武器である「霧切の廻光」をデザインしています。さらに最近流行のマスコットぬいぐるみも同梱。これだけでも欲しくなるでしょう。

アイコンや壁紙などのテーマも神里綾華をイメージしたものになっています。さらに着信や通知、アラームの音として神里綾華の声が採用されています。お気に入りの声で通知が受けられるわけです。

指紋のロック解除、本体のロック、充電時のアニメーションも専用のものを搭載。オールウェイズオンディスプレー（常時表示）を含め、システム全体を神里綾華仕様にしており、ロック画面の時計表示もコラボ専用デザインになります。さらにキーボードも特別仕様です。

ゲーミング対応モデルでもあるOnePlus Ace 6Tですが、この神里綾華版は原神の読み込み時間が早くなるように最適化されているそうです。またバックグラウンドでも再接続なしで復帰、3時間のプレイでも高フレーム維持といった特徴があるとのこと。

ゲームプレイ中でも、画面左からのスワイプでゲームアシスタントを呼び出せるなど、ゲーム機としての使いやすさも高められています。

日本での発売はないものの、原神好きな人には気になる製品ですね。