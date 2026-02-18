43%オフで5,264円！背面に“ピタッ”で充電できるBelkinのQi2対応モバイルバッテリーが便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ケーブルいらずで“ピタッと充電” 外出先のバッテリー不安をサクッと解消

スマホの充電って、必要なときほどケーブルが見つからなかったり、バッグの中で絡まっていたりしがち。そんな小さなストレスを減らしてくれるのが、Amazonでセール中の「Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh（ホワイト／BPD006btWH）」です。

現在、参考価格9,170円のところ43%オフの5,264円で購入できます。

背面にくっつけるだけでワイヤレス充電 スタンド付きで“充電しながら見る”が快適

Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh（ホワイト／BPD006btWH）は、Qi2規格に対応したワイヤレスモバイルバッテリーで、対応スマホにマグネットで吸着→そのまま充電が狙えるタイプ。机の上でも手持ちでも、ケーブルを挿す手間が少ないのが魅力です。

さらに本体にはキックスタンドも搭載。動画視聴やビデオ通話、地図アプリのナビなど、「充電しながら画面を見たい」シーンで地味に助かります。

5000mAh＋USB-C入出力 “ちょい足し”にちょうどいいサイズ感

Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh（ホワイト／BPD006btWH）のバッテリー容量は5000mAh。通勤・外出・旅行の移動中など、「もう少しだけ持たせたい」場面に向いたボリューム感です。

また、USB-Cポート入出力に対応し、ワイヤレスだけでなく有線でも充電できるので、状況に合わせて使い分け可能。充電用ケーブル（USB-C to C 1m）が付属するのも親切ポイントです。

パススルー充電対応＆PSE認証 “置いておくだけ運用”もしやすい

Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh（ホワイト／BPD006btWH）はパススルー充電にも対応。モバイルバッテリー本体を充電しながら、スマホへ給電する使い方も想定されています。

加えて、PSE認証や機内持ち込み想定（3C認証済み）など、安全面を重視したい人にもチェックしてほしいモデルです。

