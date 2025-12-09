子ども用85dB制限ヘッドフォン「Belkin SOUNDFORM Mini」。長時間再生でおでかけにも便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonで販売中の子ども向けワイヤレスヘッドフォン「SOUNDFORM Mini」

子ども向けワイヤレスヘッドフォン「SOUNDFORM Mini」が、現在Amazonで販売中だ。価格は3,290円。

音量制限と高音質マイクを搭載した子ども向けモデル

SOUNDFORM Miniは、音量制限機能と高音質マイクを備えた子ども用ヘッドフォンだ。Bluetooth 5.0に対応しており、ワイヤレス接続でゲームや動画視聴、オンライン通話も快適に行える。

音量の上限は85デシベルに設定されており、誤って音量を上げすぎるリスクを抑える設計となっている。移動中や音を出せない環境でも、周囲に配慮しながらコンテンツを楽しめる点も特徴だ。

幅広いカラー展開と子どもに配慮した高耐久構造

本体カラーはミントグリーンに加え、ホワイト、ブラック、ピンク、パープルなど複数のバリエーションを用意。好みに合わせて選びやすい点も魅力となっている。左右それぞれ4cmずつ高さ調整が可能で、推奨年齢は3歳以上となっている。

飲み物をこぼした場合にも対応できる高耐久素材が採用されており、日常使いから外出時まで幅広いシーンで利用しやすい。

最大30時間再生、iPhone・iPadとの相性も良好

約1.5時間の充電で最大30時間の連続再生が可能で、携帯性にも配慮されている。有線接続用の3.5mmオーディオケーブルも付属しており、バッテリー切れ時にも利用できる。

iPhoneやiPadとの相性も良く、ペアレンタルコントロールを行う際にも扱いやすい構成となっている。

