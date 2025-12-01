ミッキーが可愛いだけじゃない！ Belkinモバイルバッテリーが急速20W＆ケーブル一体型で超便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkin×ディズニー公式コラボのモバイルバッテリーが登場

ディズニーの人気キャラクター・ミッキーをデザインに採用した「Belkin BoostCharge モバイルバッテリー（10000mAh 20W USB-Cケーブル内蔵）」がAmazonで販売中だ。急速充電対応、2台同時充電、機内持込可能など、多様な利用シーンに対応する仕様を備えている。

参考価格は4,538円だが、現在は35％オフの2,936円で入手できる。

コンパクト設計で10000mAhの大容量、ミッキーデザインも魅力

本製品はディズニーとの公式コラボレーションによる限定デザインが特徴で、ミッキーをモチーフにした外観が印象的だ。重量は221g、サイズは約幅64×奥行24×高さ103mmとコンパクトながら、10000mAhの大容量を搭載している。

iPhone 15 Proなら約2回のフル充電が可能で、日常利用はもちろん、外出時や緊急時の電源確保にも適している。

USB-Cケーブル一体型で急速充電対応、PPSもサポート

USB-Cケーブルを本体に一体化した構造により、デバイスの充電とモバイルバッテリー自体の充電を同時に行える点が利便性の高さにつながっている。最大20WのUSB Power Delivery（PD）に対応し、iPhone 15 Proを0％から50％まで約26分で充電可能だ。

さらにPPSにも対応しており、接続するデバイスに最適な電力供給を行えるのも特長である。

アウトドア用途やスマートフォンを長時間利用するユーザーにとって、実用性の高い選択肢となるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。