iPhone・AirPods・Apple Watchを同時充電｜BelkinのQi2認証25W 3-in-1充電器がAmazonで販売中

Belkin「Qi2 25W Ultra Charge 3-in-1」、Amazonで販売中

Amazon.co.jp限定モデルとなる「Belkin Qi2 25W Ultra Charge ワイヤレス充電 3-in-1 スクエアモデル」が販売中だ。現在は10%オフの特別価格が適用され、16,030円で購入可能だ。

Qi2認証の25W対応、スタンド＆パッドのコンバーチブル設計

本製品はQi2公式認証を取得した25Wワイヤレス充電器で、iPhone 12～17シリーズ、Google Pixel 10 PRO XL、MagSafe対応デバイスに幅広く対応する。スタンドモードとパッドモードを切り替えられるコンバーチブルデザインを採用しており、使用シーンに合わせて柔軟に活用できる。また折りたたんで持ち運べるため、自宅や職場だけでなく、外出先でも扱いやすい。

3-in-1充電＆Apple Watch急速充電に対応した実用設計

iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電できる「3-in-1」構成が大きな利点で、複数のケーブルを用意する必要がなく、デスク周りをすっきり保てる。さらにApple Watchの急速充電にも対応しており、時間が限られた場面でも効率よく充電できるという。外観にはプレミアム素材が使用され、Apple製品と調和する洗練されたデザインに仕上がっている。

購入はAmazon.co.jpから可能で、Amazon限定のオリジナル壁紙が付属する。カラーはブラックで、シンプルかつ上質な雰囲気を備えた一台だ。日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍するワイヤレス充電器として注目したい。

