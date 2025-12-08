8K出力・11ポート搭載の高性能GaNドック「Belkin 11-in-1」、Amazonで販売中

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkin 11-in-1 GaNドックが現在Amazonで販売中

Belkinの11-in-1 GaNドック（型番：INC020qcSGY-A）は、現在Amazon.co.jpにて販売中の多機能ドッキングステーションだ。価格は28,206円で、購入者にはAmazon限定の壁紙ダウンロード特典が提供される。

11ポート搭載・8K出力対応の多機能ドック

本製品は、作業環境を効率化したいユーザーに向けた多機能モデルとなる。150W電源を内蔵し、GaN技術によって安定性と電力効率を両立。USBポートは合計11基を備え、幅広い周辺機器を1台にまとめて接続できる。

映像出力は最大3画面に対応し、単一ディスプレイへの8K/30Hz出力や、トリプルディスプレイでの4K/60Hz出力も可能だ。HDMIおよびUSB-C経由で複数の高解像度ディスプレイを利用でき、マルチタスク作業の生産性向上に寄与する。

さらに、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しており、大容量の画像・動画ファイルも快適に扱える点が特徴だ。

コンパクト設計でデスク環境をすっきり整える

本体はコンパクトに設計されており、デスク周りをすっきり保ちながら高い拡張性を確保する。サイズは約幅131×奥行54×高さ90mmと扱いやすく、さまざまなワークスペースにフィットする。

購入後は、Amazon限定特典の壁紙ダウンロードURLがメールで案内され、すぐに専用コンテンツを楽しめる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。