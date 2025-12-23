15.6インチで10点マルチタッチ対応、ViewSonic「TD1655」モバイルモニター

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

15.6インチのマルチタッチ対応モバイルモニター「TD1655」

ビューソニックジャパンが展開する「TD1655」は、15.6インチサイズのモバイル10点マルチタッチモニターだ。価格は39,790円で、Amazonから購入できる。

ノートパソコンやタブレット、スマートフォンと接続することで、作業領域を手軽に拡張できる点が特徴。モバイル環境でも効率的な画面表示を求めるユーザーに向けたモデルとなっている。

USB Type-C給電と10点マルチタッチで作業効率を向上

TD1655はUSB Type-C接続に対応し、映像出力と同時にデバイスへの給電が可能だ。最大60Wの電力供給をサポートしており、作業中の充電にも対応できる。

また、10点マルチタッチコントロールを搭載。付属のタッチペンを使用することで、直感的でスムーズな操作が行え、クリエイティブ作業や資料確認など幅広い用途に対応する。

フルHD IPSパネルと携帯性を両立した設計

解像度はフルHD（1920×1080）で、IPSパネルを採用。鮮やかな色表現と広い視野角を実現している。アスペクト比は16:9で、光沢仕様のディスプレイはプレゼンテーションや動画視聴にも適している。さらに、ブルーライトフィルターを内蔵し、目への負担にも配慮されている。

本体重量は約0.94kg、厚さは約0.61cmと薄型・軽量設計。mini HDMIおよびUSB Type-Cの入力ポートを備え、縦置き表示やチルト調整にも対応する。内蔵スピーカーを搭載し、3年間の製品保証が付属している点も安心材料だ。

