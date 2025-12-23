15.6インチで10点マルチタッチ対応、ViewSonic「TD1655」モバイルモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

15.6インチのマルチタッチ対応モバイルモニター「TD1655」

　ビューソニックジャパンが展開する「TD1655」は、15.6インチサイズのモバイル10点マルチタッチモニターだ。価格は39,790円で、Amazonから購入できる。

　ノートパソコンやタブレット、スマートフォンと接続することで、作業領域を手軽に拡張できる点が特徴。モバイル環境でも効率的な画面表示を求めるユーザーに向けたモデルとなっている。

USB Type-C給電と10点マルチタッチで作業効率を向上

　TD1655はUSB Type-C接続に対応し、映像出力と同時にデバイスへの給電が可能だ。最大60Wの電力供給をサポートしており、作業中の充電にも対応できる。

　また、10点マルチタッチコントロールを搭載。付属のタッチペンを使用することで、直感的でスムーズな操作が行え、クリエイティブ作業や資料確認など幅広い用途に対応する。

フルHD IPSパネルと携帯性を両立した設計

　解像度はフルHD（1920×1080）で、IPSパネルを採用。鮮やかな色表現と広い視野角を実現している。アスペクト比は16:9で、光沢仕様のディスプレイはプレゼンテーションや動画視聴にも適している。さらに、ブルーライトフィルターを内蔵し、目への負担にも配慮されている。

　本体重量は約0.94kg、厚さは約0.61cmと薄型・軽量設計。mini HDMIおよびUSB Type-Cの入力ポートを備え、縦置き表示やチルト調整にも対応する。内蔵スピーカーを搭載し、3年間の製品保証が付属している点も安心材料だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

