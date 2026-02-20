Amazonセール情報大紹介！ 第1008回
スーファミで一番怖かったゲームはなんですか？ 私の答えは「クロックタワー」
2026年02月20日 19時00分更新
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。
私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。いろんなジャンルのゲームをプレイしますが、中でもホラーゲームをよくプレイします。
そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「クロックタワー・リワインド」です。今なら2970円でAmazonから購入できます。
「クロックタワー・リワインド」は1995年にスーパーファミコンで発売されたクロックタワーをそのまま楽しめるオリジナルモードと、追加コンテンツや改善要素が含まれるリワインドモードが搭載されています。
不死身の殺人鬼「シザーマン」から逃げるホラーゲームなのですが、カーソルで画面内のオブジェをクリックすることで対象物を調査したり、キャラクターを移動させたりするシステムを採用しています。つまり、キャラクターに対して間接的な指示しかできないのです。「早く逃げたい」のに、キャラクターが思い通り動いてくれない。その不自由さで恐怖感が増します。
現在の映像表現だとさまざまな恐怖を作り出せると思うのですが、スーファミの時代に、普通の女の子を主人公にして「戦えない」「逃げるしかない」という制限をうまく使い、最高の恐怖を作り上げた名作。
置いてあるアイテムや部屋がランダムなのも、せっかく覚えた攻略法が通用せず絶叫した思い出。ちなみに、当時はバグが多いことでも有名だったのですが、それすらも味になって怖かったんですよ。
リワインドモードはかなり遊びやすくなっていますので、「クロックタワー・リワインド」の不自由な恐怖をぜひ遊んでみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1279回
トピックスウォレットなのに三脚になる8-in-1スマホスタンド
-
第1278回
トピックス14.5型で、3K OLED×32GB。それで約1.28kg。Lenovo Yoga Slim 7x
-
第1277回
トピックス乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
-
第1276回
トピックス帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電
-
第1275回
トピックスRTX 3050×144Hzの15.6型。最初のゲーミングノート候補にガレリア
-
第1271回
トピックス1万円台で6.7型×5,200mAh。上質デザインでコスパ良しスマホ「moto g05」21％オフ
-
第1270回
トピックス【35％オフ】Galaxyの12.4型タブレット、512GBでSペン同梱。出張もカフェ作業もこれ1台
-
第1269回
トピックス紙の手帳、やめてみる？ A6サイズの「ブギーボード BB-14」が3000円台で買える
- この連載の一覧へ