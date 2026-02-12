【期間限定】FRONTIERでRTX 5090搭載PC購入で『バイオハザード レクイエム』無料！ NVIDIAバンドル開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは、2月10日より「NVIDIA　『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」を開始した。期間中、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070を搭載したデスクトップPCをFRONTIERダイレクトストアで購入すると、『バイオハザード レクイエム』のゲームコードが手に入るバンドルクーポンが進呈されるという。

　このキャンペーンは、2月10日から3月16日までの期間に購入したデスクトップPCが対象であり、クーポン引換は4月16日まで可能だ。バンドルゲームの『バイオハザード レクイエム』は、2月27日に発売予定の新作であり、最新のホラー体験を楽しむことができる。特典のゲームコードは、出荷後1週間から10日以内にメールで送られるという。

　ただし、この特典はお一人様1コード限りで、数量限定のため早めの利用が推奨される。また、即納モデルや一部アウトレットモデル、法人モデルなどはキャンペーンの対象外となっているため注意が必要だ。キャンペーン対象商品は、予告なしに販売終了となることがあるので、興味のある人は早急にチェックすることをおすすめする。

　FRONTIERでは、最新のNVIDIA GeForce RTXシリーズを搭載した高性能なデスクトップPCを提供しており、このキャンペーンを通じて購入することで、お得に最新ゲームを楽しむことができる。

