糖質ゼロでも本格派！ 「パーフェクトサントリービール」がタイムセール価格で販売中

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」は、糖質ゼロを特徴とするサントリーの缶ビールです。

現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、参考価格6,864円から19％オフの5,579円で販売されています。1本あたりの価格は約232円です。

「パーフェクトサントリービール PSB」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB」は、本格的なビールの飲みごたえと糖質ゼロを両立させた商品として展開されています。

麦芽のうまみを引き出す「贅沢仕込」と、糖質がゼロになるまで酵母に発酵させる「贅沢醗酵」を採用している点が特徴です。サントリーがこれまで培ってきた醸造技術を活かし、ビールらしい味わいを目指したとされています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」はが割引価格で販売されています。

ケース購入を検討している人は、期間限定のAmazonタイムセールを活用し、購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。