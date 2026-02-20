主役おかずW盛り！「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」迷ったらこれだね

からやまは「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」（1045円）を本日2⽉20⽇より期間限定で販売する。

からやまから

「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」登場

からあげ定食専門店の「からやま」から、主役級おかずを一度に味わえる定食が登場。

▲「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」通常店舗：1045円、券売機店舗：1050円

ひと口でパンチの効いた風味が広がる「にんにくからあげ」と定食の定番「肉野菜炒め」を組み合わせたメニュー。



「にんにくからあげ」は、特製のにんにくダレにじっくり漬け込み、カリッとジューシーに揚げている。頬張った瞬間、にんにくの力強い風味が一気に広がり、思わずご飯をかきこみたくなる味わいだという。

そこに合わせる「肉野菜炒め」は、豚肉とキャベツ・もやし・ニラ、さらに食感のアクセントとなるきくらげを加え、強火で一気に炒め上げたもの。シャキシャキとした食感と香ばしさを活かし、食べ応えのある一品に仕上げている。

また、定番の「カリッともも」と「にんにくからあげ」を合盛りにした「にんにくからあげ合盛り定食」、単品の「にんにくからあげ」も同時に販売する。

▲「にんにくからあげ合盛り定食」通常店舗：869円、券売機店舗：870円

▲「にんにくからあげ(単品)」通常店舗：1個165円、券売機店舗：170円

ご飯大盛りの準備を！

からやまでは、からあげとご飯が進むおかずを組み合わせた"合盛り"を期間限定メニューの定番として展開してきている。



今回の「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」は、一食で満足感のあるおかずを2種類味わえる、からやまらしいボリューム満点さが魅力だ。

ごはんがよ〜く進みそう！ちなみにからやまのご飯大盛りはプラス50円。大盛り間違いなし！？

（※文中の価格はすべて税込）