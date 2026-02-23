これは食べたい！松のやに「牛サーロイン」の牛カツ登場！早めに駆け込みたい

松のやは2月25日15時より、「牛サーロインかつ定食」を発売する。

松のやに待望の「牛サーロインかつ定食」

とんかつチェーン松のやではこれまでに「牛かつ」を期間限定で販売してきて好評。今回、牛かつは牛かつでも、牛の王様とも呼ばれる“サーロイン”を使用した牛かつを“自信作”として投入する。

▲牛サーロインかつ定食（1390円）

※単品「牛サーロインかつ」（1150円）



豪州産の1枚肉のサーロインを贅沢に使用した「牛サーロインかつ」が主役。外はサクッと中心部は絶妙なレアに仕上げた。



松のやが培ってきた技術で実現した「しっとりやわらか」食感がポイント。サーロインならではの甘みと、濃厚な旨味が口いっぱいに広がるおいしさだという。

また、「わさび醤油」が付属。濃厚な牛の旨味を、このわさびの爽やかな刺激と醤油のコクが引き立て、最後まで飽きることなくさっぱりといただけるという。

牛かつが進化！これは早くいかなきゃ！

松のやでは「牛かつ」メニューが期間限定で登場するたび好評。それゆえ、早期に終売してしまった、という声もSNSなどでみられる。



今回の牛サーロインかつ定食も話題性が高いメニュー。牛サーロインという贅沢な部位を使用していながら1500円以下に価格も抑えられている。終売になってしまわない前に早めに食べに行きたい。



なお、松のやは店舗限定で「ライスおかわり無料」を実施している。牛かつをおかずにご飯を好きなだけかっこむのもよさそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）