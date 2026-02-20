1.5kgに挑め！あの「超特盛」つけ麺再び！麺量が50％無料増量されるぞ

三田製麺所は2月21日～28日の期間限定で、「超特盛り1.5kgつけ麺＆油そば大盛無料キャンペーン」を実施します。

本企画は、昨年の実施時にSNSでも話題となり、販売数1万食を突破した人気企画です。今回、「1.5kg超特盛りつけ麺」が再び登場します。

■超特盛り1.5kgつけ麺＆油そば大盛無料キャンペーン 概要

実施期間：2月21日〜28日

対象店舗： ※フードコート店舗、券売機店舗は対象外

三田本店、川崎店、水道橋東口店、新宿西口店、五反田店、神田店、恵比寿店、

池袋東口店、池袋西口店、ダイバーシティ東京 プラザ店、ヨドバシAkiba店、

歌舞伎町店、新宿東口店、国分寺並木店、多摩NT店、八幡山店、梅田店、北新地店、

なんばcity店、なんば店、泉北店、京都四条烏丸店、岡崎店、豊田インター店、

【1】超特盛り増量キャンペーン

【対象商品】

・つけ麺（超特盛サイズ）

・特濃つけ麺（超特盛サイズ）

・その他対象つけ麺

※価格は各店舗メニューに準じます

今回のキャンペーンでは、通常は麺量1kgで提供している超特盛サイズのつけ麺を、期間中に限り自動的に1.5kgへ増量して提供します。麺量並盛から超特盛への変更は、通常どおり＋400円となります。

【2】油そば大盛変更無料キャンペーン

【対象商品】

・復刻油そば

・辛みそ油そば

あわせて、油そばを対象とした大盛変更無料キャンペーンも同時開催。復刻油そばと辛みそ油そばの2種類で、通常＋100円で提供している大盛変更を、キャンペーン期間中は無料で利用できます。

麺1.5kgの衝撃が再び！

通常1キロが50％増量に

昨年話題になった「1.5kg超特盛りつけ麺」が復活します。麺1.5kgという数字を見ただけで、「ちょっと無理かも」と思いつつも気になってしまいます。

同時開催の油そば大盛無料も含めて、ボリュームを楽しみたい人には見逃せない期間になりそうです。自身のある人は、思い切ってチャレンジしてみては？

※価格は税込み表記です。