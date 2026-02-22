うなぎ2倍も！「うなぎ麻婆豆腐」甘辛×シビ辛の攻め丼 880円～

うな丼チェーン「名代 宇奈とと」は、2月25日から3月22日までの期間限定で、新メニュー「うなぎ麻婆豆腐丼」と「うなぎ麻婆豆腐重」を販売します。

うなぎ×マーボー豆腐「はて？」な一杯

今回、炭火で焼き上げたうなぎに、熱々の麻婆豆腐を重ねた創作うなぎメニュー「うなぎ麻婆豆腐丼」を提供。「うなぎ麻婆豆腐重」は、丼に比べてうなぎの量を2倍にしています。

うなぎ麻婆豆腐丼は、甘辛の特製だれを使ったうなぎに、山椒のシビレをきかせた麻婆豆腐を合わせることで、異なる要素が重なり合う一杯。



甘辛のコクに辛味、さらに、山椒の香りと時間差で風味が楽しめるとしています。麻婆の刺激だけで終わらず、うなぎの脂が全体を包み込むバランスが絶妙なんだとか。



うなぎ麻婆豆腐重はうなぎの量が2倍。重を注文した場合に限り、店内飲食と持ち帰りではご飯大盛り無料のサービスも実施されます。

■うなぎ麻婆豆腐丼 店内・持ち帰り880円、デリバリー1250円

■うなぎ麻婆豆腐重 店内・持ち帰り1480円、デリバリー2050円

販売期間：2月25日～3月22日

販売店舗：

【東京】新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、

イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

【神奈川】川崎店

【富山】ファボーレ富山店

【大阪】梅田店、南森町店、本町店、九条店、あびこ店、香里園店

※数量限定・売り切れ次第終了

※浅草店、上野店、およびその他一部店舗は対象外となります。

攻めの新メニューに期待

うなぎと麻婆豆腐という、意表をつく組み合わせに思わずびっくりしてしまいますね。



想像がつかない組み合わせですが、甘辛とシビ辛を重ねていて「刺激だけでは終わらず、うなぎの脂が全体を包み込み、最後はちゃんと“旨い”に着地する」と説明されています。

25周年を迎えた宇奈ととが打ち出す新しい挑戦となる一杯。一度体験してみては？

※価格は税込み表記です。