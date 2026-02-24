このページの本文へ

ココスで2月26日スタート

明太子×いくらの「ふわとろオムライス」が春らしさ全開！これは食べたい～

2026年02月24日 17時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

見た目も春らしくて綺麗！

　ファミリーレストンランの「ココス」は、2月26日より「今月のグルメ～3月～」メニューを発売する。

明太子ソースを使った2品が登場

　「今月のグルメ～3月～」では、明太子クリームソースの淡い桜色が春らしさを演出する2品が登場。

「いくらのふわとろオムライス～明太子クリームソース～」

　「いくらのふわとろオムライス～明太子クリームソース～」（1419円）は、茜美人の卵を3個分使用したふわとろのオムライスにまろやかな明太子クリームソースを合わせた、春らしい見た目の一皿。

　コクのあるバターライスと程よい塩味の明太子クリームソースがマッチしており、さらにプチプチとしたいくらや刻み海苔をのせることで和風な味わいに仕上げている。

「まるごとポテトと温玉の明太子チーズ焼き」

　また、ポテトに明太子ソース、温玉、チーズを合わせたやみつきになる味わいの「まるごとポテトと温玉の明太子チーズ焼き」（495円）も登場。

　ココスの“包み焼きハンバーグ”の名脇役でもあるアメリカ・アイダホ州産のホクホクとしたポテトに明太子ソースなどをトッピングしてオーブンで焼き上げている。

一足早く春気分！

　華やかな見た目が印象的な2品。「まるごとポテトと温玉の明太子チーズ焼き」は、お酒のお供としてもおいしそう！

　ココスで春を先取りしてみてはいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

