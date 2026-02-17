無料で約3割増し！リンガーハットで野菜マシマシ　10日間限定

長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」には、2月20日～3月1日の10日間限定で「ニッポンの！野菜の日キャンペーン −モグベジ編−」キャペーンとして、対象商品の野菜の量を100g増量して提供します。

「長崎ちゃんぽん」「ピリカラちゃんぽん」が野菜増しに

野菜に着目したキャンペーン。対象メニューは「長崎ちゃんぽん」「ピリカラちゃんぽん」の2商品です。



期間中は野菜が通常255gのところ、無料で100g増量し、355gで提供。増量される野菜はキャベツ、もやし、玉ねぎです。



なお、本キャンペーンにより、厚生労働省が推奨する「1 日あたりの野菜摂取目標量（350g）」を1杯で摂取できるとしています。

▲長崎ちゃんぽん 860円

▲ピリカラちゃんぽん 960円

麺200gのレギュラーサイズが対象で、麺を100gに変更する場合は80円引き、低糖質麺への変更は全サイズ200円追加です。

スモールちゃんぽんをはじめとした、その他ちゃんぽん類、皿うどん類の商品は対象外となります。

対象店舗は全国のリンガーハットで、地域により価格が異なる場合があります。テイクアウトも可能ですが、容器代として別途30円が必要です。デリバリーは価格が異なります。

野菜がたっぷり約3割増しに！

リンガーハットのリリースによると、3月1日は「野菜の日」。これにちなんで、今回のキャンペーンが実施されます。



3月1日は、野菜の「さ（3）い（1）」と読む語呂合わせから、味の素が「ラブベジの日」という記念日を制定していますね。また、8月31日も「野菜の日」といわれたりしますが、いずれにしても、野菜をたくさん食べようと意識するのはいいことですね！



255g→355gとなり、野菜約3割増し。日頃野菜不足を感じている人は、この機会に立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。